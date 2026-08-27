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El Gobierno de Ceuta llama a la calma y no elevar la tensión tras el "incidente" en Benzú

24/08/2026 Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG Accem atiende en estos momentos a 1.100 migrantes en el dispositivo de acogida temporal de Loma Margarita, en Ceuta, un espacio que gestiona la entidad y que cuenta con sus plazas totalmente cubiertas. En la ciudad autónoma, la entidad Engloba gestiona el centro Loma Colmenar con otras 700 plazas. En total, son 1.800 las plazas en los centros de atención puestos en marcha en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del 30 de julio. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
24/08/2026 Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG Accem atiende en estos momentos a 1.100 migrantes en el dispositivo de acogida temporal de Loma Margarita, en Ceuta, un espacio que gestiona la entidad y que cuenta con sus plazas totalmente cubiertas. En la ciudad autónoma, la entidad Engloba gestiona el centro Loma Colmenar con otras 700 plazas. En total, son 1.800 las plazas en los centros de atención puestos en marcha en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del 30 de julio. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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El Gobierno de Ceuta ha hecho un llamamiento a la calma y no elevar la tensión en la ciudad autónoma a consecuencia de la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes a finales de julio.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta segunda de Ceuta y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, tras informar de que sobre las 5.00 horas de este jueves se ha reportado "un incidente" en la barriada en Benzú "donde han participado algunos inmigrantes y también militares".

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Fuentes de la Jefatura Superior de Policía en Ceuta han confirmado a Europa Press que doce migrantes de nacionalidad marroquí han sido detenidos esta madrugada en Ceuta tras participar presuntamente en una agresión que causó heridas a cuatro militares en la zona de Benzú, donde un grupo de entre 30 y 40 personas les tendió una emboscada y les lanzó piedras de grandes dimensiones.

LA TENSIÓN EN CEUTA ES "MUY ELEVADA"

Por otro lado, Chandiramani ha pedido a los ceutíes "unidad" ante la legitimidad de salir a la calle, "pero siempre en un ambiente de tranquilidad porque esa alta crispación no lleva a ningún sitio".

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Para la vicepresidenta, "elevar el nivel de tensión es preocupante para la ciudad de Ceuta" y por eso hace un "llamamiento a la calma". "Con todo el derecho los ceutíes tenemos que salir a la calle, si así lo consideramos, a pedir que las administraciones respondan, pero también desde la calma y desde la confianza en que esto se va a solucionar", ha dicho en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Chandiramani ha admitido que "la tensión en la ciudad de Ceuta es muy elevada". "Entre todos nosotros como entidades políticas, instituciones y medios de comunicación debemos llamar a la calma porque esta tensión puede llevarnos a donde nadie quiere que estemos", ha reiterado.

La vicepresidenta segunda ha afirmado que entiende que la población está "cansada" y necesita "respuestas" porque "la paciencia tiene un límite" y "los sentimientos están a flor de piel" ante la falta de soluciones por parte del Gobierno central. También ha pedido confianza porque la crisis se solucionará, si bien ha reconocido que la entrada masiva de finales de julio "ha sido desbordante para las administraciones" y la respuesta "muy tardía".

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EuropaPress

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