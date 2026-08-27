El español Máximo Quiles, declarado 'apto' para el primer libre

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Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), líder del Mundial de Moto3, ha sido declarado 'apto' para disputar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón, por la comisión médica de la competición.

El equipo CFMoto de Aspar confirmó este jueves el 'apto' del líder de Moto3 para disputar los primeros entrenamientos libres.

Después de ellos, deberá volver a pasar una nueva revisión médica que confirme su recuperación de la fractura de clavícula que sufrió en Gran Bretaña para saber si puede competir este fin de semana.

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Quiles lidera, con 231 puntos, la clasificación de Moto3, por delante de Brian Uriarte (127) y de Álvaro Carpe (126). EFE