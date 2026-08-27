El Barça asumirá la cobertura jurídica del aficionado golpeado por la policía en Elche

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Barcelona, 27 ago (EFE).- El FC Barcelona asumirá la cobertura jurídica del aficionado azulgrana que, antes del partido de LaLiga EA Sports frente al Elche en el Martínez Valero, fue golpeado por agentes de la Policía Nacional tras arrebatarle una bandera estelada.

La defensa del caso estará liderada por el abogado penalista Marc Molins, según avanzó el Diari Ara y confirmaron a EFE fuentes del club azulgrana.

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La decisión de la entidad se conoce tras el incidente del pasado domingo entre la Policía Nacional y un seguidor del Barcelona, al que varios agentes golpearon tras arrebatarle una bandera independentista antes del partido entre el conjunto catalán y el Elche.

Un vídeo grabado por un aficionado mostró cómo varios agentes golpearon al aficionado tras quitarle la estelada. El joven se encaró con los policías y estos terminaron golpeándole en el suelo con las porras.

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Tras la difusión de estas imágenes, el Barcelona condenó el uso "desproporcionado" de la fuerza por parte de la policía, mientras que los partidos catalanes Junts, ERC y la CUP denunciaron la actuación de los agentes.

Además, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, confirmó la apertura de una investigación interna por parte de la Policía Nacional.

Después de lo sucedido en Elche, el Barcelona decidió este miércoles suspender el acto de homenaje a los ocho campeones del mundo con la selección española del primer equipo azulgrana previsto para el partido de este jueves ante el Athletic Club en el Spotify Camp Nou.

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Para dicho encuentro, varios grupos de animación del Barcelona así como entidades independentistas han pedido a los aficionados azulgranas que acudan al estadio con banderas esteladas. EFE