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Dos siglos después de Humboldt, la violeta del Teide se enfrenta al límite de persistencia

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Ana Santana

Santa Cruz De Tenerife, 27 ago (EFE).- Dos siglos después de su primera descripción por Humboldt y ante un escenario plausible de calentamiento climático acelerado, la emblemática violeta del Teide podría estar acercándose a los límites ecológicos de su persistencia y afrontar un riesgo de extinción debido a la ausencia de hábitats para la migración ascendente.

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Es una de las conclusiones de un estudio realizado por un equipo de investigadores de las universidades del País Vasco, La Rioja, Baleares y La Laguna que publicará en su número de octubre la Revista de Fisiología Vegetal, y para el que se ha realizado la comparación fisiológica de dos plantas endémicas de cumbre en la cima del Teide.

Se estudiaron la mencionada violeta 'Viola cheiranthifolia', una especie altamente tolerante que prospera en el entorno extremo de la cumbre del Teide, y 'Pterocephalus lasiospermus', el rosalillo de cumbre, un colonizador más reciente que muestra mayor plasticidad pero un rendimiento inferior en entornos tan adversos.

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Ambas especies están expuestas a factores de estrés ambiental similares —luz intensa y radiación ultravioleta, sequía y bajas temperaturas— y parecen depender de estrategias distintas para resistir estos desafíos, se indica en el artículo, al que ha tenido acceso EFE.

Así, si bien los indicadores fisiológicos analizados respaldan que la violeta se desarrolla de manera óptima cerca de la cumbre, el rosalillo parece operar más lejos de su óptimo fisiológico en las condiciones de la cumbre.

Los investigadores caracterizaron y compararon las respuestas fisiológicas de ambas especies a lo largo de un gradiente altitudinal: cerca de la cima del Teide (La Rambleta, 3.550 metros) y, a una altitud mucho menor, en Montaña Blanca (2.300 metros).

En particular, el estudio se centró en los mecanismos de protección contra la intensa radiación (UV-B y PAR) que se exacerba en altitudes elevadas.

Para el estudio se seleccionaron dos poblaciones naturales de ambas especies y se analizaron cuatro individuos por especie en cada ubicación. Las mediciones de fluorescencia de clorofila y la recolección de muestras para análisis bioquímicos se realizaron durante dos días soleados consecutivos (19 y 20 de junio de 2021 en Montaña Blanca y La Rambleta, respectivamente) en dos momentos diferentes: al amanecer y al mediodía.

El análisis comparativo de algunos rasgos funcionales básicos (contenido de clorofila, eficiencia fotoquímica, asimilación neta) sugiere que la violeta es fotosintéticamente mucho más eficiente que el rosalillo, mostrando un rendimiento óptimo en la cumbre.

Además, el contenido de clorofila fue mucho mayor en base al área en comparación con el rosalillo y este parámetro incluso aumentó en un 50% en el sitio de la cumbre, lo que respalda que la violeta responde a las condiciones ambientales mediante el desarrollo de un síndrome típico de aclimatación fotosintética al sol.

Sorprendentemente, el contenido de antioxidantes lipofílicos disminuyó con la elevación en ambas especies, lo que sugiere que no están relacionados con la gran demanda de fotoprotección que se espera en elevaciones altas.

Esto podría indicar que las condiciones ambientales son más favorables a la aparición de estrés oxidativo en el sitio más bajo, lo que podría estar relacionado con un estrés hídrico más intenso.

Recuerdan los investigadores que fue en 1799 cuando el naturalista Alexander von Humboldt y el botánico Aimé Bonpland lideraron una expedición a la cima del Teide y la única especie hallada por encima de los 3.000 metros fue una nueva especie de violeta, la Viola cheiranthifolia.

Se supone que su población original se dividió en dos aisladas debido al colapso de la caldera volcánica y la intensa actividad eruptiva y una de ellas fue el origen de V. cheiranthifolia hace 30 000 años, una vez que cesó la intensa actividad volcánica y el Teide se consolidó.

En 1815 los datos se enriquecieron con las expediciones de otros dos botánicos, Leopold von Buch y Christen Smith, y sus estudios pueden compararse con los registros botánicos actuales.

Esta comparación muestra un desplazamiento ascendente promedio de 36 metros por década con un valor máximo de 69 metros, esto es, 1.400 metros desde la expedición de Humboldt en el caso del arbusto endémico Pterocephalus lasiospermus.EFE

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