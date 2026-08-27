Doce detenidos por apedrear a cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta

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Ceuta/Madrid, 27 ago (EFE).- La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta en el que las fuerzas de seguridad han tenido que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez.

Fuentes policiales han informado a EFE de esas detenciones, practicadas después de que, sobre las 5.30 horas, en la zona de Benzú, un grupo de entre 30 y 40 personas rodeara a un vehículo en el que viajaban cuatro militares y comenzaron a lanzar piedras de grandes dimensiones.

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Los militares consiguieron huir, con lesiones por las que tuvieron que ser atendidos, y dieron aviso al 112, lo que permitió movilizar a efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que detuvieron a doce personas de nacionalidad marroquí. EFE

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