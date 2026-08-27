14 cortos seleccionados entre 232 escuelas de 61 países compiten en Nest del Zinemaldia

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San Sebastián, 27 ago (EFE).- Catorce cortometrajes de estudiantes de cine han sido seleccionados para formar parte de la sección Nest y optar al Premio Laboratorio de Cine y Audiovisual Tabakalera de la 74 edición del Zinemaldia, que ha vuelto a batir un nuevo récord de inscripciones al haber recibido 503 filmes producidos en 232 escuelas de 61 países

Las obras elegidas, que van desde el ensayo y el documental a la ficción, abordan temas y conflictos humanos como los lazos afectivos y el vínculo familiar, el olvido, la reinserción social y la violencia machista, aunque también hay historias centradas que muestran la dualidad entre memoria y olvido o tradición y progreso.

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El Festival donostiarra y el centro de cultura contemporánea Tabakalera han dado a conocer este jueves las cintas que se podrán ver durante el certamen y que protagonizarán cinco jornadas, del 21 al 25 de septiembre, durante las que los autores de las piezas elegidas podrán presentarlas y asistir a encuentros con cineastas y otros profesionales de la industria.

De los 14 cortos seleccionados, un jurado formado por alumnos de las escuelas de cine implicadas dirigidos por un cineasta, otorgará el premio al realizador, dotado con 10.000 euros.

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Nest se ha convertido a lo largo de los años en una sección para probar cómo se trabaja el lenguaje cinematográfico en escuelas de cine de todo el mundo, que ayuda en la difusión de proyectos y se configura como un espacio de encuentro donde confluyen nuevas miradas y otras formas de narrar.

Las dos entidades organizadoras han destacado que los datos de inscripción de este año suponen "un nuevo récord de inscripción en la historia del encuentro internacional de estudiantes de cine", que en esta 25 edición presentará cortometrajes de escuelas de Alemania, Austria, China, Dinamarca, España, Indonesia, Japón, México, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana y Suiza.

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Para muchos jóvenes "es la casilla de salida de su carrera y el primer contacto con el público y la industria del cine", desataca el Zinemaldia, que recuerda que más de mil cineastas que han participado en este foro desde 2002, y muchos de ellos han estrenado después películas en San Sebastián y otros festivales internacionales.

Es el caso de Diego Céspedes, director de 'La misteriosa mirada del flamenco', filme que ganó el premio 'Un Certain Regard' de Cannes y se programó en 'Horizontes Latinos' de Donostia, o de Jaume Claret Muxart, que estrenó 'Extraño río' en la sección Orizzonti de Venecia y después en Zabaltegi-Tabakalera.

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De la misma manera, cineastas que en su día compitieron con sus cortos en Nest, estarán en esta 74 edición del Zinemaldia, como Javier Ruiz Caldera, que concursa ahora en la Sección Oficial con '5 minutos más', y Tatjana Moutchnik y Thomas Woodroffe, que presentan trabajos en New Directors, entre otros. EFE