Varios heridos al explotar material pirotécnico en el inicio de fiestas de Noáin (Navarra)

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Pamplona, 26 ago (EFE).- Varias personas han resultado heridas por la explosión de material pirotécnico en el balcón del Ayuntamiento de Noáin (Navarra) en el inicio de sus fiestas patronales.

Tres de los heridos han sido trasladados a un centro hospitalario mientras que varias personas, que presentaban heridas leves, han acudido por sus propios medios al centro de salud, según informa el 112-SOS Navarra. EFE

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