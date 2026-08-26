Temas del día de EFE España del jueves 27 de agosto de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Tras la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa para abordar la entrada masiva de migrantes en Ceuta y de que ya se haya fijado la fecha para que lo haga el presidente de Gobierno, le toca el turno a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y Sanidad, Mónica García, y al recién nombrado mando único para la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, mientras persiste la polémica sobre si el CNI alertó o no de esas llegadas.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Madrid - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cita a todas las comunidades en una Conferencia Sectorial para tratar de debatir sobre la atención a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta después de que el PP bloquease este asunto en una reunión preparatoria a la que Vox se negó a acudir.

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(Texto)

Ceuta - La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, visita Ceuta, donde se reúne con el presidente, Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno, Miguel Angel Pérez Triano, y con el equipo de fiscales de área de la ciudad autónoma, para abordar la crisis tras la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos.

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VIVIENDA CONYUNTURA

Madrid - El Consejo General del Notariado publica este jueves su estadística mensual inmobiliaria, después de que la compraventa de viviendas intensificara su caída en mayo, hasta anotarse un descenso del 11,8 por ciento interanual, mientras que el precio de la vivienda siguió su tendencia al alza, al encarecerse el 8,8 por ciento hasta los 2.049 euros/metro cuadrado.

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(Texto a las 00:01. 611 palabras)

AIRBUS HUELGA

Madrid - La dirección de la aeronáutica Airbus y los sindicatos mantienen este jueves una nueva reunión en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para avanzar en la negociación de un acuerdo que incluya mejoras económicas y salariales y permita detener la huelga indefinida convocada por CGT, UGT y ÚTIL desde este martes.

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TIEMPO TORMENTAS

Madrid - La inestabilidad se mantendrá este jueves en buena parte de la península, con precipitaciones localmente fuertes y tormentas en Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, que podrían extenderse durante la jornada a otros puntos del Cantábrico y de las dos Castillas.

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VUELTA COLE

El libro en papel mantiene su fortaleza pese a una década de digitalización de las aulas ya que concentra cerca del 97 % de la facturación en Primaria y ESO, aunque buena parte de esos ejemplares incorpora contenidos y recursos digitales que no se contabilizan como una compra digital independiente. Belén Escudero

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(Texto a las 8:00. 709 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55017788239 8022279719 55017103906)

MUSEO ARQUEOLÓGICO

Madrid - El Museo Arqueológico Nacional (MAN) restaura 187 delicados recipientes de vidrio romano de entre los años 30 a. C. hasta la época tardorromana que ahora están en manos de una arqueóloga especializada. Son piezas de azarosa vida milenaria, pero cuyo diseño no ha perdido un ápice de actualidad. Cristina Lladó

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(Texto a las 8:45. 674 palabras) (Foto) (Vídeo)

HARRY POTTER

Madrid - Desde hace 25 años, cada 1 de septiembre el Andén 9 ¾ vuelve a llenarse de alumnos dispuestos a coger el Expreso de Hogwarts para comenzar un nuevo curso. Este año, el viaje será también hacia el pasado: 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' regresa a los cines para celebrar el 25 aniversario de su estreno, mientras una nueva generación se prepara para descubrir el universo mágico a través de la serie de HBO. Ana Márquez

(Texto a las 6:30. 771 palabras) (Foto)

ESPECTÁCULOS CIRCO

Piedrabuena (Ciudad Real) - Desde hace varias generaciones el Circo de los Hermanos Parada lleva su espectáculo de trapecistas, equilibristas, malabaristas, magos y cómicos a muchas zonas rurales, a pequeñas y medianas localidades donde se siente queridos y mantienen un vínculo especial con los vecinos. Aníbal de la Beldad

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AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

10:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece en la comisión de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes el 30 y 31 de julio. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Gobierno reúne a las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que el se abordará la trasferencia de 25 millones de euros a Ceuta para la atención de menores migrantes y debatir sobre la acogida de estos niños y adolescentes. Al término de la reunión, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparece en rueda de prensa. Paseo del Prado, 18 (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, visita la Ciudad Autónoma de Ceuta en la que mantiene un encuentro con el equipo de fiscales de Área de Ceuta. Palacio de Justicia.

11:00h.- Cartagena (Murcia).- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente de Murcia, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se reúnen con representantes de sindicatos policiales y de la Guardia Civil tras la llegada de pateras a esa comunidad en los últimos días. Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

11:30h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, se reúne con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Posteriormente, a las 12,20 , se reúne con el delegado del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Miguel Angel Pérez Triano. Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

12:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha asumido la dirección del mando único para la crisis migratoria de Ceuta, comparece en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para dar cuenta del real decreto que declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

12:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece en la Comisión de Sanidad del Congreso, a petición propia, para explicar las actuaciones que está llevando a cabo su Ministerio en la ciudad de Ceuta ante la crisis migratoria. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

12:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, mantiene una reunión con el presidente de la asociación Engloba, Pedro Carricondo, en la sede de la Delegación del Gobierno.

12:45h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El expresidente del Gobierno José María Aznar se reúne con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. A las 13:30 ambos intervienen en un acto institucional. Palacio de la Asamblea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

POLÍTICA

San Sebastián.- GOBIERNO VASCO.- El Gobierno Vasco celebra la primera reunión de su gabinete tras el período estival. Palacio Miramar (Texto) (Foto)

10:00h.- Pamplona.- CURSO EUROPEO.- Segunda jornada de la VIII edición de los Cursos Europeos de Verano, con la presencia, entre otras autoridades, de Teresa Anjinho, defensora del Pueblo Europeo. Civivox Iturrama.

11:30h.- Madrid.- CONSEJO TRANSPARENCIA.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúne con la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, María de la Concepción Campos Acuña, en la sede del Ministerio.

12:15h.- Bilbao.- PARTIDOS PP.- Declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Paseo Uribitarte. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Consejo General del Notariado publica su estadística mensual inmobiliaria, que recoge datos de compraventas, hipotecas concedidas y precios de vivienda. (Texto)

10:30h.- Madrid.- POLÍGONOS EMPRESARIALES.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con representantes de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), en la sede del Ministerio.

11:30h.- Valladolid.- PROTESTAS AGRARIAS.- Las organizaciones agrarias Asaja, UCCL, UPA y COAG protestan frente a la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para reclamar medidas de apoyo al sector cerealista de la Comunidad. Sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se reúne con representantes de la entidad de seguros agrarios Agroseguro. Sede del ministerio. Paseo Infanta Isabel, 1.

13:45h.- Almería.- SINDICATOS UGT.- Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de UGT Andalucía, Oskar Martín, atienden a los medios de comunicación antes de la inauguración de la nueva sede de UJP-UGT Almería. C/Restoy, 85. Almería

SOCIEDAD

10:30h.- Arguedas (Navarra).- TECNOLOGÍA INTERNET.- La presidenta de Navarra, María Chivite, participa en la presentación y firma del convenio para la creación del Laboratorio Público del Internet de las Cosas. Centro de Información Turística de Bardenas Reales (Texto)

11:00h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- Madrid- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita este jueves las zonas afectadas por los incendios forestales en la Sierra Oeste de Madrid, en el área cercana a Pelayos de la Presa y el embalse de San Juan. Al término de la visita, atiende a los medios de comunicación.

11:00h.- Mislata (Valencia).- DANA VALENCIA.- El ministro de Hacienda, Arcadi España, visita el municipio valenciano de Mislata y conoce el proyecto ganador del concurso de ideas para la futura reforma de la avenida Gregorio Gea tras la dana de octubre de 2024. Al término, atiende a los medios de comunicación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- San Sebastián.- TORTUGAS RECUPERACIÓN.- El Aquarium de San Sebastián acoge las labores de marcaje de la tortuga marina rescatada herida en San Sebastián y que se encuentra en el laboratorio de esta institución. Aquarium.

11:00h.- San Sebastián de los Reyes (Madrid).- ENCIERROS S.S. REYES.- Cuarto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, con toros pertenecientes a la ganadería de São Torcato. Salida desde los corrales de suelta (Cristo de los Remedios, 8). (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Tarazona (Zaragoza).- TRADICIONES CIPOTEGATO.- La tradicional salida del Cipotegato da comienzo a las fiestas de san Atilano de Tarazona (Zaragoza). Ayuntamiento (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Girona.- TEMPORADA ALTA.- El Festival Temporada Alta presenta la programación de su XXXV edición, que se celebrará en Girona, Salt y otras poblaciones entre el 3 de octubre y el 8 de diciembre. Teatre Municipal de Girona (Plaça del Vi, 1) (Texto)

18:00h.- Bilbao.- TOROS BILBAO.- Los diestros Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Roca Rey lidian toros de Victoriano del Río en las Corridas Generales de Bilbao 2026. Plaza de Toros de Vista Alegre. (Texto) (Foto)

21:00h.- Cartagena (Murcia).- CULTURA MÚSICA.- Concierto de Carlos Ares, dentro del ciclo Noches de Sal. Auditorio Paco Martín del Parque Torres.

21:00h.- Madrid.- TOROS LAS VENTAS.- Los diestros Francisco José Espada, el peruano Joaquín Galdós y Christian Parejo hacen el paseíllo en la plaza de toros de Las Ventas para lidiar seis astados de la ganadería de Pedraza de Yeltes. Plaza de toros de Las Ventas (Texto) (Foto)

21:15h.- Pamplona.- FLAMENCO ON FIRE.- Actuación de José Mercé, dentro del Festival Flamenco on Fire. Baluarte

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