Siguen los trabajos en el incendio que ha quemado 40 hectáreas entre La Rioja y Soria

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Logroño, 26 ago (EFE).- El incendio que se ha declarado a primera hora de la tarde de este miércoles en la sierra Cebollera, en Villoslada de Cameros (La Rioja), ha calcinado ya unas 40 hectáreas, a falta de confirmación oficial, y los medios terrestres de extinción van a continuar allí esta noche.

Según ha informado el Ejecutivo riojano en un comunicado se va a mantener una brigada helitransportada, cuatro unidades de bomberos forestales, cinco agentes forestales y dos autobombas aportadas por La Rioja.

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Además, dado que el incendio se ha declarado en el límite con la provincia de Soria en la Sierra de Cebollera también va a permanecer en el trabajo maquinaria pesada llegada de Castilla León, comunidad que por la tarde ha aportado medios aéreos y terrestres de extinción.

El incendio se ha declarado a primera hora de la tarde en el término de La Irruz de Villoslada de Cameros, en la Sierra de Cebollera.

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Durante la tarde han trabajado dotaciones de bomberos de La Rioja y Castilla León, autobombas, maquinaria pesada, helicópteros de las dos comunidades y aviones del Ministerio de Transición Ecológica.EFE