Sánchez presidirá este viernes la reunión extraordinaria del Comité de Situación sobre la crisis migratoria en Ceuta

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes mediante videoconferencia una nueva reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento sobre la situación en Ceuta, según ha anunciado el ministro de Política Territorial y 'mando único' en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, tras la primera reunión del órgano celebrada este miércoles en Ceuta.

La reunión ha contado con la participación de diez ministros de forma telemática, además del presidente de Ceuta, Juan Vivas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, entre otros responsables de las administraciones implicadas en la gestión de la crisis.

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En este marco, Torres ha explicado que el viernes Sánchez presidirá el Comité desde Moncloa, mientras que Saiz o él mismo permanecerán en Ceuta para la reunión. Asimismo, ha señalado que el órgano mantendrá una periodicidad ordinaria semanal y celebrará "las extraordinarias que hagan falta", como la prevista para este viernes.

Además, los grupos de trabajo celebrarán dos reuniones semanales con el objetivo de avanzar en las actuaciones y ofrecer información "con absoluta transparencia" sobre la evolución de la situación.

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El ministro ha destacado que la primera reunión del Comité ha permitido poner en común las actuaciones desarrolladas hasta ahora y las propuestas de las distintas administraciones, subrayando que se ha producido un trabajo "constructivo" y desde la "coordinación".

En este sentido, Torres ha incidido en que el órgano reúne al Gobierno central y el ceutí, defendiendo la necesidad de trabajar "de la mano" para recuperar cuanto antes la "normalidad" en la ciudad autónoma.

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Asimismo, el ministro ha señalado que durante la reunión se ha compartido un objetivo común: lograr que "retornen todas las personas que se quedaron en Ceuta a partir del día 31", siempre que el regreso se lleve a cabo "acorde y en arreglo a la ley".

Por último, Torres ha pedido "comprensión" a la ciudadanía mientras se desarrollan las actuaciones necesarias para afrontar la situación. "Aquí lo que estamos haciendo es trabajando distintas instituciones desde la lealtad y desde la colaboración", ha concluido.

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