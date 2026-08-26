Espana agencias

Sánchez presidirá este viernes la reunión extraordinaria del Comité de Situación sobre la crisis migratoria en Ceuta

Imagen MK6HJ7ES7VBWPOTVBQSVG7LEKM
Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes mediante videoconferencia una nueva reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento sobre la situación en Ceuta, según ha anunciado el ministro de Política Territorial y 'mando único' en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, tras la primera reunión del órgano celebrada este miércoles en Ceuta.

La reunión ha contado con la participación de diez ministros de forma telemática, además del presidente de Ceuta, Juan Vivas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, entre otros responsables de las administraciones implicadas en la gestión de la crisis.

PUBLICIDAD

En este marco, Torres ha explicado que el viernes Sánchez presidirá el Comité desde Moncloa, mientras que Saiz o él mismo permanecerán en Ceuta para la reunión. Asimismo, ha señalado que el órgano mantendrá una periodicidad ordinaria semanal y celebrará "las extraordinarias que hagan falta", como la prevista para este viernes.

Además, los grupos de trabajo celebrarán dos reuniones semanales con el objetivo de avanzar en las actuaciones y ofrecer información "con absoluta transparencia" sobre la evolución de la situación.

PUBLICIDAD

El ministro ha destacado que la primera reunión del Comité ha permitido poner en común las actuaciones desarrolladas hasta ahora y las propuestas de las distintas administraciones, subrayando que se ha producido un trabajo "constructivo" y desde la "coordinación".

En este sentido, Torres ha incidido en que el órgano reúne al Gobierno central y el ceutí, defendiendo la necesidad de trabajar "de la mano" para recuperar cuanto antes la "normalidad" en la ciudad autónoma.

Asimismo, el ministro ha señalado que durante la reunión se ha compartido un objetivo común: lograr que "retornen todas las personas que se quedaron en Ceuta a partir del día 31", siempre que el regreso se lleve a cabo "acorde y en arreglo a la ley".

Por último, Torres ha pedido "comprensión" a la ciudadanía mientras se desarrollan las actuaciones necesarias para afrontar la situación. "Aquí lo que estamos haciendo es trabajando distintas instituciones desde la lealtad y desde la colaboración", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta del mejor arroz meloso de pulpo y gambones: una combinación sencilla y reconfortante

Una plato que tiene raíces en la cocina marinera del Mediterráneo y el Cantábrico

Receta del mejor arroz meloso de pulpo y gambones: una combinación sencilla y reconfortante

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez presidirá este viernes por videoconferencia una nueva reunión del comité de seguimiento de la crisis migratoria de Ceuta

El Gobierno ha hecho oficial este miércoles la ‘situación de interés para la seguridad nacional’ en la ciudad autónoma. Además, también se ha realizado la primera reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento de la crisis migratoria

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez presidirá este viernes por videoconferencia una nueva reunión del comité de seguimiento de la crisis migratoria de Ceuta

Una española que vive en Estados Unidos cuenta en sus redes sociales las reacciones de sus clientes al oír su acento: “¿En España tenéis carreteras?"

María, la dueña de una tienda de ropa en Nueva York, comparte con humor el desconocimiento de algunos de sus clientes sobre España

Una española que vive en Estados Unidos cuenta en sus redes sociales las reacciones de sus clientes al oír su acento: “¿En España tenéis carreteras?"

Qué es el síndrome de la desconexión en vacaciones: estas son las claves para disfrutar cuando tienes días libres

La dificultad para dejar atrás las preocupaciones laborales puede impedir que aprovechemos plenamente los días de descanso

Qué es el síndrome de la desconexión en vacaciones: estas son las claves para disfrutar cuando tienes días libres

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

La Audiencia Provincial de Málaga considera que fijar la pensión solo por los signos externos de riqueza del padre, sin acreditar sus ingresos reales, resultaba excesivo

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez presidirá este viernes por videoconferencia una nueva reunión del comité de seguimiento de la crisis migratoria de Ceuta

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez presidirá este viernes por videoconferencia una nueva reunión del comité de seguimiento de la crisis migratoria de Ceuta

Jucil reclama a Interior más medios marítimos para los guardias civiles en Murcia ante el aumento de pateras: dos de las cuatro embarcaciones están “fuera de servicio”

Más de 40 heridos tras una explosión de material pirotécnico en Noáin (Navarra) durante el chupinazo de las fiestas: “Ha prendido todos los cohetes a la vez”

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

ECONOMÍA

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

La Audiencia de Sevilla obliga a una mutua a pagar 30.187 euros a un detective al que despidió por dos retrasos en más de 120 servicios: le sustituyó por uno más caro

Los jóvenes cambian las reglas del trabajo: el sueldo ya no les basta y exigen nuevas condiciones para quedarse en una empresa

Viajar para la foto: cuatro de cada diez turistas reconocen que eligen un destino solo para presumir en TikTok o Instagram

Cuatro hoteles de Madrid venden sus muebles a precio de ‘ganga’: lámparas, sillones, mesas o espejos desde 9,99 euros

DEPORTES

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”

El FC Barcelona suspende el homenaje a los campeones del mundo por un “acto de exaltación de la estelada”

Carlos Alcaraz, tras el dobles mixto en el US Open: “Estoy jugando al lado de la única e inigualable Serena Williams”