Muere un buzo de 55 años en Tarifa (Cádiz) por una posible para cardiorrespitaroria

Madrid, 26 ago (EFE).- Un buzo de 55 años ha fallecido este miércoles por la tarde tras sufrir una posible parada cardiorrespitaroria mientras practicaba submarinismo detrás de la Isla de Tarifa (Cádiz), ha informado el 112 de Andalucía.
Emergencias ha recibido el aviso minutos antes de las 14:00 horas y se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a Salvamento Marítimo, a la Policía Portuaria y a la Policía Local, ha detallado esta misma fuente a través de un comunicado.
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La Guardia Civil ha indicado que el buzo ha sido rescatado inicialmente por una embarcación de recreo y, posteriormente, ha sido trasladado a otra de Salvamento Marítimo que lo ha evacuado al Puerto de Tarifa con una posible parada cardiorrespiratoria.
En el lugar de los hechos, los sanitarios le han practicado maniobras de reanimación pero tan solo han podido confirmar su muerte. EFE
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