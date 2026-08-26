Mourinho: “Primer partido tranquilo en el Bernabéu; no estoy para muchos nervios”

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Madrid, 26 ago (EFE).- El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, analizó su vuelta al Santiago Bernabéu 13 años después como un “partido tranquilo” ya que “no” está “para muchos nervios y tensión” tras una ya larga trayectoria en los banquillos.

“Un primer partido tranquilo. Ya no estoy para muchos nervios y tensión antes de los partidos, son muchos más. Es la primera vez en el nuevo Bernabéu”, dijo en rueda de prensa.

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Primer partido ante la Real Sociedad, a la que su equipo venció 4-1.

“El primer tiempo fue difícil para nosotros, en el sentido de no hacer bien la presión y la Real Sociedad en su primer tiro en el primer tiempo nos marcan. Me hubiese gustado la pausa para la hidratación hoy, hubiese sido perfecto. Ajustamos algunas cosas al descanso. Tuvimos mucho fútbol y mucha calidad en el segundo tiempo”, analizó.

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“Me gustó la tranquilidad con la que afrontó el equipo la dificultad. Y conseguimos que la gente salga del campo con un sabor de lo que podemos hacer”, continuó.

Además, ponderó la implicación de sus futbolistas y la faceta asociativa del francés Kylian Mbappé, además de sus tres goles.

“En mi carrera he tenido la oportunidad de entrenar a equipos con jugadores increíbles y también el periodo de entrenar jugadores buenos, pero no top del top. Y a esta gente tienes que enseñarle a jugar como equipo, tú tienes que enseñarles muy poco sobre lo individual”, señaló.

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“Mbappé no es solo un jugador de meter goles, un atacante que espera para meter gol, y cuando va atrás a dinamizar tiene mucha calidad. Obviamente Kylian es Kylian, pero los centrales han sido muy dominadores, Fede y Bernardo han estado increíbles… Jude Bellingham y Cucurella, estando más atrasados en su forma física por llegar más tarde, me han gustado mucho”, completó. EFE