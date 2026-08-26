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La compra de viviendas desciende un 4 % en junio mientras los precios suben un 8,8 %

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Madrid, 27 ago (EFECOM).- La compraventa de viviendas cayó un 4 % en junio con respecto al mismo mes de 2025, mientras que el precio de vivienda se encareció un 8,8 % hasta los 2.114 euros por metro cuadrado, según los datos que maneja el Consejo General de Notariado.

Con este nuevo retroceso, la compraventa de viviendas acumula ocho meses consecutivos de caídas, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9 %) y que siguieron en noviembre (-2,4 %), diciembre (-1 %), enero (-11,4 %), febrero (-7,7 %), marzo (-4,7 %), abril (-10,2 %), mayo (-11,8 %) y ahora junio.

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El número total de operaciones fue de 67.259 compraventas, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 0,2 %, hasta las 36.349 operaciones, con un importe medio de 188.785 euros, una cuantía que supone un 7,3 % más.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 53,7 % y en esas compras la cuantía del préstamo supuso, de media, el 72,3 % del total del precio.

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En cuanto a la superficie media de la vivienda en España, los notarios muestran un descenso interanual del 2,4 %, aunque el comportamiento fue desigual en las comunidades autónomas, puesto que en doce se registraron descensos, por los aumentos en las otras cinco.

La caída del 4 % en el número de operaciones solo se ve contrarrestada por el aumento de las compraventas en Navarra (un 18,6 %), en la Comunitat Valenciana (7,9 %), en Cantabria (5,4 %) y en Castilla y León (4,8 %).

Sin embargo, estas operaciones descendieron en las trece autonomías restantes, con una disminución en la compraventa de vivienda de hasta el 14,2 % en el País Vasco, un 12,5 % en La Rioja o un 11,4 % en Baleares.

Asimismo, este número también se redujo en Asturias (con un 10,2 % menos), Extremadura (cayó el 10,1 %), Andalucía (un 9,7 % menos), Murcia (una caída del 9 %), la Comunidad de Madrid (se redujo el 8,8 %), Castilla-La Mancha (-5,8 %), Cataluña (-4,4 %) Islas Canarias (-3,1 %), Aragón (-2,4 %) y Galicia (-1,6 %).

En lo que respecta al precio, 15 de las 17 autonomías registraron aumentos, aunque destaca el incremento del 41,6 % en el precio por metro cuadrado en Cantabria, mientras que en Murcia subió el 22,1 %, en la Comunitat Valenciana, el 21 %, y en Madrid, el 19,5 %.

Por su parte, el precio por metro cuadrado se revalorizó un 19,4 % en Asturias, un 14,1 % en Castilla-La Mancha, un 13,7 % en Galicia, un 10,3 % en el País Vasco, un 8 % en Andalucía, un 5,1 % en Aragón y un 4,9 en las Islas Canarias.

Más moderados fueron los aumentos de Extremadura (4,2 %), Castilla y León (3,2 %), Cataluña (2,1 %) y de la Rioja (0,8 %), mientras que el precio medio se redujo en Navarra (un 0,4 % menos) y en las Islas Baleares, donde bajó el 2 %.

Los pisos representaron 50.488 de las 67.529 operaciones totales, lo que supone una caída del 5,6 % interanual, aunque el precio de los mismos registró un ascenso del 13,8 %, al superar los 2.529 euros por metro cuadrado.

Por su parte, el número de compraventas de las viviendas unifamiliares se incrementó un 0,8 % interanual, hasta llegar a las 17.071 unidades, con un precio promedio de 1.504 €/m2, un aumento del 2,5%. EFECOM

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