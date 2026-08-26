La cantante Diana Navarro celebrará 20 años de carrera en el Gran Teatre del Liceu

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Barcelona, 26 ago (EFE).- La cantante, compositora y actriz malagueña Diana Navarro celebrará el próximo 30 de septiembre en el Gran Teatre del Liceu, en Barelona, 20 años de carrera, con el concierto 'Ya no estoy sola', organizado por Radio TeleTaxi, con el que propone un recorrido por sus canciones.

Espectáculo que une copla, flamenco, zarzuela y sonidos contemporáneos, incluye algunos de sus temas más conocidos como 'Sola', 'El perdón', '24 rosas', 'Padre nuestro' y 'Campanera', junto a 'Ya no estoy sola', el tema que da nombre a la gira, según se ha hecho público este miércoles.

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Diana Navarro irrumpió en el panorama musical hace dos décadas con 'Sola' y a lo largo de estos años ha unido tradición y modernidad con "un lenguaje propio en el que conviven la copla, la saeta, el flamenco y la zarzuela con sonoridades como el pop sinfónico y la electrónica".

Entre sus actuaciones destacadas figura haber cantado ante el papa León XIV el pasado 8 de junio en Madrid.

En su trayectoria ha recibido, entre otras distinciones, el Premio Ondas, el Micrófono de Oro y dos premios nacionales de saeta. Ha sido nominada en dos ocasiones en los Latin Grammy y en los Premios Max como actriz protagonista.

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Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Gran Teatre del Liceu y a través de EntradasTeleTaxi.com. EFE