Jueves 27 de agosto de 2026

Guardar

Madrid, 26 ago (EFE).-

SOCIEDAD INMIGRACIÓN - Madrid - Tras la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa para abordar la entrada masiva de migrantes en Ceuta y de que ya se haya fijado la fecha para que lo haga el presidente de Gobierno, le toca el turno a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y Sanidad, Mónica García, y al recién nombrado mando único para la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, mientras persiste la polémica sobre si el CNI alertó o no de esas llegadas.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio) (Directo)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN - Madrid - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cita a todas las comunidades en una Conferencia Sectorial para tratar de debatir sobre la atención a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta después de que el PP bloquease este asunto en una reunión preparatoria a la que Vox se negó a acudir.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN - Ceuta - La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, visita Ceuta, donde se reúne con el presidente, Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno, Miguel Angel Pérez Triano, y con el equipo de fiscales de área de la ciudad autónoma, para abordar la crisis tras la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio) (Directo)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN - Ceuta - El expresidente del Gobierno José María Aznar se reúne con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. A las 13:30 ambos intervienen en un acto institucional. Palacio de la Asamblea.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

DANA VALÈNCIA - Mislata (València) - El ministro de Hacienda, Arcadi España, visita el municipio valenciano de Mislata y conoce el proyecto ganador del concurso de ideas para la futura reforma de la avenida Gregorio Gea tras la dana de octubre de 2024.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

MUSEO ARQUEOLÓGICO - Madrid - El Museo Arqueológico Nacional (MAN) restaura 187 delicados recipientes de vidrio romano de entre los años 30 a. C. hasta la época tardorromana que ahora están en manos de una arqueóloga especializada. Son piezas de azarosa vida milenaria, pero cuyo diseño no ha perdido un ápice de actualidad.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto)

ESPECTÁCULOS CIRCO - Piedrabuena (Ciudad Real) - Desde hace varias generaciones el Circo de los Hermanos Parada lleva su espectáculo de trapecistas, equilibristas, malabaristas, magos y cómicos a muchas zonas rurales, a pequeñas y medianas localidades donde se siente queridos y mantienen un vínculo especial con los vecinos.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto)

ENCIERROS S.S. REYES - San Sebastián de los Reyes (Madrid) - Cuarto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, con toros pertenecientes a la ganadería de São Torcato.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto)

TRADICIONES CIPOTEGATO - Tarazona (Zaragoza) - La tradicional salida del Cipotegato da comienzo a las fiestas de san Atilano de Tarazona (Zaragoza).

(Vídeo) (Foto)

LAREDO ARGENTINA - Laredo (Cantabria) - El municipio cántabro de Laredo y la localidad argentina de San Andrés de Giles formalizan su hermanamiento tras 40 años de amistad. Miguel Ramos

(Vídeo) (Foto)

FÚTBOL RACING - Santander - Entrenamiento del Racing y rueda de prensa de su entrenador, José Alberto, previos al partido ante el Elche.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL