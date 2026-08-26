Hoy será noticia. Jueves, 27 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Bolaños, Mónica García y Torres comparecen en el Congreso para abordar la entrada masiva en Ceuta

Madrid (EFE).- Tras la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa para abordar la entrada masiva de migrantes en Ceuta y de que ya se haya fijado la fecha para que lo haga el presidente de Gobierno, le toca el turno a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y Sanidad, Mónica García, y al recién nombrado mando único para la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres.

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Comparecencias que se producen mientras persiste la polémica sobre si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó o no de esas llegadas de inmigrantes.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

La ministra de Juventud cita a las CCAA para tratar la atención de menores migrantes que permanecen en Ceuta

Madrid (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cita este miércoles a todas las comunidades en una Conferencia Sectorial para tratar de debatir sobre la atención a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta.

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Cita que se produce después de que el PP bloquease este asunto en una reunión preparatoria a la que Vox se negó a acudir.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

La fiscal general del Estado y la coordinadora de menores visitan este jueves Ceuta

Madrid (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, visitará este jueves Ceuta junto a la fiscal superior de Andalucía y la fiscal de Sala coordinadora de menores para abordar la situación tras la crisis migratoria ocurrida en la ciudad autónoma hace casi un mes con la entrada de miles de migrantes.

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Fuentes del Ministerio Público han informado de los encuentros que mantendrá hoy Peramato con diferentes representantes de la Fiscalía, con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, en una jornada en la que también visitará un centro de menores.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Aznar visita la ciudad de Ceuta este jueves ante la crisis migratoria

Madrid (EFE).- El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, visitará este jueves la ciudad de Ceuta, cuatro semanas después de la entrada masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos.

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La visita fue confirmada a EFE este miércoles por la fundación, en el día en el que el BOE publicó el real decreto por el que se declara la crisis migratoria ceutí de interés para la seguridad nacional hasta el 31 de diciembre.

VIVIENDA CONYUNTURA

El Consejo General del Notariado publica su estadística mensual inmobiliaria

Madrid (EFE).- El Consejo General del Notariado publica este jueves su estadística mensual inmobiliaria, después de que la compraventa de viviendas intensificara su caída en mayo, hasta anotarse un descenso del 11,8 por ciento interanual.

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Con todo, el precio de la vivienda siguió su tendencia al alza, al encarecerse el 8,8 por ciento hasta los 2.049 euros/metro cuadrado.

AIRBUS HUELGA

La dirección de Airbus y los sindicatos negocian para llegar a un acuerdo y detener la huelga

Madrid (EFE).- La dirección de la aeronáutica Airbus y los sindicatos mantienen este jueves una nueva reunión en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para avanzar en la negociación de un acuerdo que incluya mejoras económicas y salariales y permita detener la huelga indefinida.

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La huelga fue convocada por CGT, UGT y ÚTIL desde este martes.

EL TIEMPO

Precipitaciones en el norte, centro y oeste peninsular, con viento fuerte

Madrid (EFE).- Este jueves, los frentes asociados a una borrasca situada en el entorno de las islas británicas recorrerán Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, y dejarán precipitaciones localmente fuertes o persistentes y acompañadas de tormentas, con un descenso generalizado de temperaturas en la península, y viento con rachas fuertes.

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De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones serán persistentes especialmente en el sudoeste de Galicia, y podrán extenderse a otros puntos del Cantábrico y de las dos Castillas.

EFE

plv