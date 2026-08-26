El peruano Buse y el argentino Juan Manuel Ceúndolo se citan en cuartos de Winston Salem

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Chicago (EE.UU.), 26 ago (EFE).- El peruano Ignacio Buse y el argentino Juan Manuel Cerúndolo se citarán en los cuartos de final del ATP 250 de Winston Salem tras ganar este miércoles al alemán Daniel Altmeier y al argentino Sebastián Báez, respectivamente.

Buse, número 36 de la clasificación mundial, se llevó una tensa batalla de dos horas y 17 minutos ante Altmeier, número 57, por 7-6(5) y 7-5.

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Cerúndolo (n.51) ganó el derbi argentino a Báez (n.50), después de que el segundo se retirara cuando iba perdiendo 6-2 y 4-0.

Los cuartos de final se disputarán este jueves, con las semifinales previstas el viernes y la final fijada el sábado, en la víspera del comienzo del Abierto de Estados Unidos. EFE

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