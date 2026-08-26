Espana agencias

Cucurella y Oyarzabal: dos camisetas, una estrella y el homenaje del Bernabéu

Guardar

Madrid, 26 ago (EFE).- El Santiago Bernabéu aparcó durante unos minutos sus colores para rendirse a los de la selección española. Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal recibieron antes del encuentro que disputan el Real Madrid y la Real Sociedad el homenaje de todo el público que acudió al estadio por la conquista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Uno vestido de blanco y el otro de negro, rivales apenas unos minutos después, los dos volvieron a reunirse bajo la camiseta invisible de la selección. El fútbol, antes de la pelea sobre el césped, les concedió una pequeña tregua.

PUBLICIDAD

Cucurella salió primero al césped. Sonrió, alzó la mano y miró hacia una grada que ya sentía como suya. Después, recogió la copa del mundo y andó entre un pasillo compuesto por los jugadores de ambos equipos, que aplaudieron al lateral blanco. Al final, apareció Oyarzabal, que se abrazó con Cucurella. Esta vez no hubo silbidos para el adversario. El Bernabéu reconoció en el capitán de la Real Sociedad a uno de aquellos futbolistas que habían devuelto a España a la cima del mundo.

Ambos posaron juntos junto al trofeo que acreditaba su conquista. Se abrazaron en el centro del campo antes de regresar con sus respectivos compañeros. Fue un gesto breve, pero cargado de memoria.

PUBLICIDAD

Después, el balón volvió a imponer sus fronteras. Cucurella ocupó su sitio en el banquillo, porque Álvaro Carreras se mantuvo en el once tras su buen partido ante el Espanyol. y Oyarzabal capitaneó a la Real Sociedad. Volvieron las camisetas, la rivalidad y los intereses opuestos. Sin embargo, durante unos minutos, el Bernabéu no vio a un madridista y a un rival. Solo vio a dos campeones del mundo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta del mejor arroz meloso de pulpo y gambones: una combinación sencilla y reconfortante

Una plato que tiene raíces en la cocina marinera del Mediterráneo y el Cantábrico

Receta del mejor arroz meloso de pulpo y gambones: una combinación sencilla y reconfortante

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez presidirá este viernes por videoconferencia una nueva reunión del comité de seguimiento de la crisis migratoria de Ceuta

El Gobierno ha hecho oficial este miércoles la ‘situación de interés para la seguridad nacional’ en la ciudad autónoma. Además, también se ha realizado la primera reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento de la crisis migratoria

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez presidirá este viernes por videoconferencia una nueva reunión del comité de seguimiento de la crisis migratoria de Ceuta

Una española que vive en Estados Unidos cuenta en sus redes sociales las reacciones de sus clientes al oír su acento: “¿En España tenéis carreteras?"

María, la dueña de una tienda de ropa en Nueva York, comparte con humor el desconocimiento de algunos de sus clientes sobre España

Una española que vive en Estados Unidos cuenta en sus redes sociales las reacciones de sus clientes al oír su acento: “¿En España tenéis carreteras?"

Qué es el síndrome de la desconexión en vacaciones: estas son las claves para disfrutar cuando tienes días libres

La dificultad para dejar atrás las preocupaciones laborales puede impedir que aprovechemos plenamente los días de descanso

Qué es el síndrome de la desconexión en vacaciones: estas son las claves para disfrutar cuando tienes días libres

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

La Audiencia Provincial de Málaga considera que fijar la pensión solo por los signos externos de riqueza del padre, sin acreditar sus ingresos reales, resultaba excesivo

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez presidirá este viernes por videoconferencia una nueva reunión del comité de seguimiento de la crisis migratoria de Ceuta

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez presidirá este viernes por videoconferencia una nueva reunión del comité de seguimiento de la crisis migratoria de Ceuta

Jucil reclama a Interior más medios marítimos para los guardias civiles en Murcia ante el aumento de pateras: dos de las cuatro embarcaciones están “fuera de servicio”

Más de 40 heridos tras una explosión de material pirotécnico en Noáin (Navarra) durante el chupinazo de las fiestas: “Ha prendido todos los cohetes a la vez”

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

ECONOMÍA

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

La Audiencia de Sevilla obliga a una mutua a pagar 30.187 euros a un detective al que despidió por dos retrasos en más de 120 servicios: le sustituyó por uno más caro

Los jóvenes cambian las reglas del trabajo: el sueldo ya no les basta y exigen nuevas condiciones para quedarse en una empresa

Viajar para la foto: cuatro de cada diez turistas reconocen que eligen un destino solo para presumir en TikTok o Instagram

Cuatro hoteles de Madrid venden sus muebles a precio de ‘ganga’: lámparas, sillones, mesas o espejos desde 9,99 euros

DEPORTES

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”

El FC Barcelona suspende el homenaje a los campeones del mundo por un “acto de exaltación de la estelada”

Carlos Alcaraz, tras el dobles mixto en el US Open: “Estoy jugando al lado de la única e inigualable Serena Williams”