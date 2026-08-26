Cucurella: "Veo muy metido a Vinícius"

Guardar

Madrid, 26 ago (EFE).- Marc Cucurella, lateral izquierdo del Real Madrid, afirmó este jueves, después de ganar a la Real Sociedad 4-1, que ve "muy metido" a su compañero Vinícius, de quien destacó que se esfuerza a nivel defensivo para ayudar a sus compañeros.

Cucurella jugó sus primeros minutos en el Bernabéu como jugador del Real Madrid y analizó a uno de sus compañeros, Vinícius, de quien, como al resto de jugadores blancos, Mourinho pide compromiso a la hora de defender.

PUBLICIDAD

"Estamos haciendo un gran trabajo y la temporada es larga. El mister creo que sabe manejar muy bien el equipo. Es uno de sus fuertes. Vinícius ha hecho un gran partido. El día del Espanyol me gustó mucho el trabajo que dio y cómo ayuda a los compañeros. A nivel ofensivo le puedo decir poco porque tiene mucha calidad", señaló.

"La entrega, hemos visto que ha presionado hasta el final y cuando un jugador está así... Le veo muy metido. Es importante para el equipo. Los que intentan ayudar defensivamente hace que todos demos nuestra mejor versión. Trabajando todos así podemos ser mejor equipo", comentó.

PUBLICIDAD

También habló sobre sus primeras sensaciones en el Bernabéu: "Una noche redonda, más no se puede pedir. Primero, enseñar el trofeo de la copa del mundo a la afición. Creo que ha sido una cosa muy bonita. Y el partido, hemos hecho un gran trabajo. Al final, nos hemos enfrentado a un gran equipo, nos han puesto las cosas difíciles. Pero hemos dado una gran versión, hemos sabido sufrir los momentos que ha tocado", dijo.

"Ha sido muy especial. Ha sido muy emotivo. Un día muy importante, el primer día que estaba mi familia aquí en el estadio. Muy contento, ojalá haya más noches como estas. Me he sentido un privilegiado. No muchos pueden recibir este cariño y pueden enseñar un trofeo tan importante en este estadio, Muy contento por el cariño y a seguir trabajando duro que esto acaba de empezar".

PUBLICIDAD

Además, habló de Kylian Mbappé, autor de tres tantos: "Es un jugador determinante, es un privilegio tenerlo de nuestro lado. Ojalá siga marcando más goles. No será el último hat trick de la temporada. Creo que con él enchufado el equipo es mucho más peligroso. Contento por él".

Por último, desveló que ya no vive en Valdebebas después de un tiempo en el que coincidió con Mourinho y en el que ha conseguido estrechar su relación con el portugués.

PUBLICIDAD

"Ayer me mudé ya. Estaba muy bien. Ha venido la familia y me toca trabajar con ellos en casa. Por estas circunstancias tienes más contacto con ellos. Cuando eres un jugador nuevo, también ayuda a coger más confianza y tener un trato más cercano,. Es bueno para crear una buena relación. Si nos llevamos bien fuera del campo, dentro del campo es todo mejor", culminó. EFE