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Bordalás: "Para nosotros el partido de Getafe ya no existe"

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Redacción deportes, 26 ago (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este miércoles que el partido que ganó su equipo por 3-1 frente al Partizán en el Coliseum “ya no existe” y advirtió de que su equipo deberá afrontar la vuelta de la ronda previa de la Liga Conferencia como un encuentro completamente diferente.

“Debemos entender que es un partido totalmente nuevo. Es normal y entendible que su entrenador confíe en su equipo. Los dos sabemos que nos jugamos muchísimo: el pase a la Liga Conferencia”, declaró en rueda de prensa.

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Sasa Ilic, técnico del conjunto serbio, aseguró que su equipo esperaba lograr “un milagro” con el apoyo de su afición. Bordalás restó importancia a los dos tantos de ventaja y centró su atención en el ambiente que aguardará al Getafe en Belgrado.

“En un partido importantísimo. Veo al equipo mentalizado. Sabemos que vamos a tener un ambiente en contra y favorable al Partizán, pero estamos preparados para afrontar un partido muy importante para nosotros, para nuestra afición y para nuestro club, igual que lo es para ellos”, señaló.

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El técnico azulón también analizó la reacción de su equipo desde la derrota por 3-0 frente al Alavés en la primera jornada de Liga. Aquel encuentro, según explicó, estuvo marcado por la expulsión de Kiko Femenía durante la primera mitad.

“Empezamos mal, sobre todo por el resultado. La expulsión nos lastró y no estuvimos bien. El equipo era consciente de que tenía que reaccionar y, afortunadamente, lo hizo”, indicó.

Bordalás recordó que la temporada acaba de comenzar y destacó la dificultad y la igualdad de la Liga, aunque insistió en que toda la atención del Getafe estaba puesta en el choque frente al Partizán.

“Llevamos muy pocas jornadas. Sabemos que competimos en una Liga tremendamente difícil y con una igualdad manifiesta. Ahora estamos centrados única y exclusivamente en el partido de mañana. Tenemos el máximo respeto al Partizán”, manifestó.

Por último, elogió el carácter de los cuatro futbolistas serbios a los que dirigió durante sus diferentes etapas en el Getafe (Nemanja Maksimovic, Stefan Mitrovic, Veljko Birmancevic y Stefan Scepovic)

“Fueron un ejemplo de esfuerzo, sacrificio y comportamiento diario. Compitieron a un nivel altísimo y algunos protagonizaron traspasos a otros equipos. Eso dice mucho del rendimiento que ofrecieron. Les tengo un gran cariño porque poseen un espíritu competitivo enorme”, concluyó. EFE

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