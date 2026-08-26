Arnau Martínez ficha por el Valencia hasta 2031

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València, 26 ago (EFE).- El Valencia ha oficializado el fichaje del lateral derecho catalán Arnau Martínez, que llega a la entidad valencianista procedente del Girona con un contrato por cinco temporadas, hasta 2031, después de semanas de negociación con el jugador y el club catalán, que ingresará unos cinco millones de euros fijos más otro en variables.

El futbolista de 23 años llegó este miércoles de madrugada a la capital valenciana, acudió a primera hora a la Ciudad Deportiva de Paterna y, después de pasar las pertinentes pruebas médicas, el club valenciano anunció esta noche su fichaje.

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Desde su debut en 2020, el capitán del Girona se marcha del club después de jugar 200 partidos en los que ha marcado 11 goles y ha dado 22 asistencias entre LaLiga, Copa del Rey, Liga de Campeones y LaLiga Hypermotion.

Durante la temporada actual, ha completado los 90 minutos en los dos partidos que ha disputado el Girona ante el Leganés y el Córdoba, donde repartió una asistencia.

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Formado en las categorías inferiores del Barcelona y el CE L’Hospitalet, Arnau Martínez ha sido internacional con la selección española sub-19 y sub-21, combinado con el que disputó la Eurocopa de 2023.

“Su llegada refuerza la defensa del Valencia con un perfil que combina consistencia, competitividad y versatilidad, pudiendo adaptarse a distintos sistemas de juego”, destacó la entidad en el comunicado. EFE

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plm/apa