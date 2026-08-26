Espana agencias

5-2. La Real Sociedad cae ante el Chelsea y complica su futuro europeo

Guardar

Redacción deportes, 26 ago. (EFE).- La Real Sociedad complicó su clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones tras caer goleado en el encuentro de ida de la ronda previa contra el Chelsea, que remontó la ventaja inicial del representante español.

Las donostiarras mantuvieron el equilibrio durante casi una hora y resistieron ante el campeón inglés en las últimas siete temporadas. Pero decayeron al final y se llevaron un marcador abultado que deja aparentemente definida el objetivo para el Chelsea.

PUBLICIDAD

El cuadro donostiarra saltó bien al campo y tomó ventaja con el gol de Aihoa Martín que reanimó a las donostiarras. Las inglesas, el peor rival que le podía tocar a la Real en esta previa a la fase de grupos, amagó pero sin dar durante bastantes minutos hasta que se encontró con el afortunado gol de Girme, tras un saque de esquina mal defendido por las donostiarras.

Otro centro desde la línea de corner gestaría el dos a uno para el Chelsea, de nuevo tras una mala defensa txuri urdin que dejó libre a Buurman para que marcara sin mucha dificultad.

PUBLICIDAD

La Real le dio picante a la eliminatoria con el gol de Marcos, tesoro que dilapidó en veinte mínutos fatíticos en el que las inglesas remontaron por medio de James y Malard, en dos ocasiones, para poner al Chelsea con clara ventaja en la eliminatoria.

- Ficha técnica:

5.- Chelsea: Hampton; Carpenter, Girma (Bronce, min. 65), Buurman, McCabe; James (Hamamo, min. 76), Walsh, Nusken; Thompson, Beever-Jones (Malard, min. 55); Baltimore (Kaptein, min. 55).

2.- Real Sociedad: Arrula; Vicente, Florentino, Nahia Aparicio, Camino; Campo (Laborde, min. 77), Cahynova, Paula Fernández; Marcos (Eguiguren, min. 70), Ainhoa Marín (Eizaguirre, min. 77), Arola Aparicio (Isasisasmendi, min. 90).

Árbitra:.Silvia Gasperotti (Italia). Amonestó a Nusken y Laborde.

Goles: 0-1, min. 7: Marín. 1-1, min. 29: Girma. 2-1, min. 54: Buurman. 2-2, min. 58: Marcos. 3-2, min. 67: Malard. 4-2, min. 74: James. 5-2, min. 88: Malard.

Incidencias: encuentro de la última ronda eliminatoria previa a la fase de grupos de Liga de Campeones, disputado en el Cherry Red Records Stadium (Londres).

1010566

cr/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 26 de agosto de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 26 de agosto de 2026

Hamburguesa de berenjena: una receta fácil y crujiente con la que conquistarás el paladar de tus invitados

Es un plato sencillo y una gran opción para que los más pequeños de la casa coman saludable

Hamburguesa de berenjena: una receta fácil y crujiente con la que conquistarás el paladar de tus invitados

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Un millón de flores de papel para decorar este pueblo portugués: la fiesta sin fecha fija que regresa tras 11 años

La localidad del Alentejo, junto a la frontera con España, vuelve a transformar su centro histórico con millones de flores de papel hechas a mano por los vecinos

Un millón de flores de papel para decorar este pueblo portugués: la fiesta sin fecha fija que regresa tras 11 años

Los expertos en felinos coinciden: que un gato duerma contigo no es siempre señal de afecto, estas son las razones

La temperatura, la comodidad o la confianza explican por qué los felinos buscan dormir junto a sus dueños

Los expertos en felinos coinciden: que un gato duerma contigo no es siempre señal de afecto, estas son las razones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez presidirá este viernes por videoconferencia una nueva reunión del comité de seguimiento de la crisis migratoria de Ceuta

Última hora política y crisis de Ceuta y Marruecos, en directo: Sánchez presidirá este viernes por videoconferencia una nueva reunión del comité de seguimiento de la crisis migratoria de Ceuta

Jucil reclama a Interior más medios marítimos para los guardias civiles en Murcia ante el aumento de pateras: dos de las cuatro embarcaciones están “fuera de servicio”

Más de 40 heridos tras una explosión de material pirotécnico en Noáin (Navarra) durante el chupinazo de las fiestas: “Ha prendido todos los cohetes a la vez”

Interpol detiene a Alex Hamlyn, el empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado, por sobornar a policías

Qué es y cómo funciona la Comisión de Secretos Oficiales que pide Feijóo para conocer la actuación del CNI en la crisis de Ceuta

ECONOMÍA

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

La Audiencia de Sevilla obliga a una mutua a pagar 30.187 euros a un detective al que despidió por dos retrasos en más de 120 servicios: le sustituyó por uno más caro

Los jóvenes cambian las reglas del trabajo: el sueldo ya no les basta y exigen nuevas condiciones para quedarse en una empresa

Viajar para la foto: cuatro de cada diez turistas reconocen que eligen un destino solo para presumir en TikTok o Instagram

Cuatro hoteles de Madrid venden sus muebles a precio de ‘ganga’: lámparas, sillones, mesas o espejos desde 9,99 euros

DEPORTES

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”

El FC Barcelona suspende el homenaje a los campeones del mundo por un “acto de exaltación de la estelada”

Carlos Alcaraz, tras el dobles mixto en el US Open: “Estoy jugando al lado de la única e inigualable Serena Williams”