5-2. La Real Sociedad cae ante el Chelsea y complica su futuro europeo

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Redacción deportes, 26 ago. (EFE).- La Real Sociedad complicó su clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones tras caer goleado en el encuentro de ida de la ronda previa contra el Chelsea, que remontó la ventaja inicial del representante español.

Las donostiarras mantuvieron el equilibrio durante casi una hora y resistieron ante el campeón inglés en las últimas siete temporadas. Pero decayeron al final y se llevaron un marcador abultado que deja aparentemente definida el objetivo para el Chelsea.

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El cuadro donostiarra saltó bien al campo y tomó ventaja con el gol de Aihoa Martín que reanimó a las donostiarras. Las inglesas, el peor rival que le podía tocar a la Real en esta previa a la fase de grupos, amagó pero sin dar durante bastantes minutos hasta que se encontró con el afortunado gol de Girme, tras un saque de esquina mal defendido por las donostiarras.

Otro centro desde la línea de corner gestaría el dos a uno para el Chelsea, de nuevo tras una mala defensa txuri urdin que dejó libre a Buurman para que marcara sin mucha dificultad.

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La Real le dio picante a la eliminatoria con el gol de Marcos, tesoro que dilapidó en veinte mínutos fatíticos en el que las inglesas remontaron por medio de James y Malard, en dos ocasiones, para poner al Chelsea con clara ventaja en la eliminatoria.

- Ficha técnica:

5.- Chelsea: Hampton; Carpenter, Girma (Bronce, min. 65), Buurman, McCabe; James (Hamamo, min. 76), Walsh, Nusken; Thompson, Beever-Jones (Malard, min. 55); Baltimore (Kaptein, min. 55).

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2.- Real Sociedad: Arrula; Vicente, Florentino, Nahia Aparicio, Camino; Campo (Laborde, min. 77), Cahynova, Paula Fernández; Marcos (Eguiguren, min. 70), Ainhoa Marín (Eizaguirre, min. 77), Arola Aparicio (Isasisasmendi, min. 90).

Árbitra:.Silvia Gasperotti (Italia). Amonestó a Nusken y Laborde.

Goles: 0-1, min. 7: Marín. 1-1, min. 29: Girma. 2-1, min. 54: Buurman. 2-2, min. 58: Marcos. 3-2, min. 67: Malard. 4-2, min. 74: James. 5-2, min. 88: Malard.

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Incidencias: encuentro de la última ronda eliminatoria previa a la fase de grupos de Liga de Campeones, disputado en el Cherry Red Records Stadium (Londres).

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cr/apa