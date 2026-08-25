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Xavi: "Estamos aquí para competir, disfrutar y ganar"

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La Haya, 25 ago (EFE).- Xavi Hernández aseguró este martes, durante su presentación oficial como nuevo seleccionador de Países Bajos, que llega al banquillo neerlandés para "competir, disfrutar y ganar", y con la intención de construir un equipo "muy valiente", que domine partidos y "lleve la iniciativa" con el balón.

"Estamos aquí para competir, estamos aquí para disfrutar y estamos aquí para ganar. Insisto: estamos aquí para ganar", afirmó Xavi en su primera rueda de prensa como seleccionador del equipo naranja, celebrada este martes en la sede de la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

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Xavi buscará una selección "muy valiente", que trate de "dominar los partidos", "llevar la iniciativa con el balón" y juegue de manera ofensiva, y que muestra "pasión, deseo y ambición".

"Si jugamos un buen fútbol -y por buen fútbol entiendo llevar la iniciativa, dominar el partido y jugar de manera ofensiva-, estaremos más cerca de ganar y de conseguir resultados. Esa es mi idea, mi filosofía", sostuvo.

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El exentrenador del Barcelona, que sucede a Ronald Koeman y ha firmado para los próximos cuatro años, hasta el Mundial de 2030, se convirtió en el primer seleccionador extranjero de Países Bajos en 48 años, desde el austríaco Ernst Happel.

El director de fútbol de la federación, Nigel de Jong, defendió la elección de Xavi y aseguró que la nacionalidad no fue un factor determinante durante el proceso.

"Nunca se me ha pasado por la cabeza que los extranjeros no puedan tener éxito. Se trata de calidad, no de si alguien es neerlandés o extranjero", afirmó De Jong, quien subrayó que su nombramiento "no resta nada a la calidad" de la escuela neerlandesa de técnicos y explicó que la decisión final dependía de "lo que necesita la selección" de Países Bajos.

Xavi, quien recordó la influencia que el fútbol neerlandés ha tenido en su trayectoria como jugador y entrenador, afirmó tener "muchos vínculos con este país" y aseguró tener la "sensación" de que va "a la universidad del fútbol".

El antiguo centrocampista del Barcelona y de la Roja evitó valorar la etapa anterior de la selección neerlandesa, a pesar de ser preguntado por ello.

"No estoy aquí para hablar del pasado. Estoy aquí para hablar del presente y del futuro. Respeto muchísimo lo que Ronald Koeman hizo por Países Bajos y también lo que Louis van Gaal hizo en el pasado, pero eso es el pasado", dijo.

La elección del Xavi forma parte de la nueva etapa que la KNVB quiere abrir después de la eliminación de Países Bajos ante Marruecos en los dieciseisavos de final del último Mundial.

El nuevo seleccionador ya ha comenzado a contactar con algunos futbolistas y observará en las próximas semanas a varios jugadores antes de elaborar su lista para la Liga de Naciones, en la que Países Bajos se enfrentará a Alemania el día 24 de septiembre y a Serbia el día 27, antes de Grecia el 1 de octubre y de nuevo a Serbia el día 4.

"No me importa la edad. No me importan los nombres. Si un jugador rinde, vendrá", manifestó Xavi.

Sobre los más jóvenes, recordó que él mismo recibió la confianza de Van Gaal cuando tenía 17 años y aseguró que no dudará en convocarlos si considera que están preparados: "¿Por qué no? Si sentimos que el jugador está preparado, no tendremos miedo". EFE

(video)(foto)

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