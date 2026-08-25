Una segunda alerta insiste en confinar dos barrios de Barcelona y evitar ir a Collserola

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Barcelona, 25 ago (EFE).- Protección Civil de la Generalitat ha enviado una segunda Es-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de los barrios de Ciutat Meridiana y Torre de Baró, en Barcelona, para llamar al "civismo" y respetar las órdenes de confinamiento y de no acercarse a la zona del incendio de Collserola.

Según ha informado Protección Civil, hacia las 18.30 horas han enviado una segunda Es-Alert, tras la que a las 16.45 horas ordenaba el confinamiento de los vecinos del barrio de Torre Baró y de Ciutat Meridiana por el incendio de Collserola, que se ha iniciado hacia las 15.30 horas y que ha levantado una gran humareda.

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De acuerdo con Protección Civil, han decidido enviar esta segunda Es-Alert para llamar al "civismo" y para que se respeten las órdenes de las autoridades, relativas al confinamiento de los vecinos de Ciutat Meridiana y Torre Baró y al resto de la población para que no se acerque a la zona.

El humo de un incendio originado la tarde de este martes en Collserola, y que ya afecta a una superficie de 25 hectáreas, ha obligado a confinar preventivamente los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana, en Barcelona.

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Los Bomberos de Barcelona y de la Generalitat han desplegado un amplio dispositivo, con una cuarentena de dotaciones terrestres y seis medios aéreos, para intentar controlar este incendio, que se ha originado hacia las 15.30 horas en una zona de matorrales junto a la carretera alta de Roquetes, en el distrito de Nou Barris de Barcelona, y que avanza hacia Sant Cugat del Vallès y Cerdanyola del Vallès.

Por este incendio, la Guardia Urbana de Barcelona ha efectuado cortes de tráfico en las carreteras de Horta a Cerdanyola, la del Cementerio de Collserola y la d'Alta de les Roquetes. EFE

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(Vídeo)