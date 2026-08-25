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Sanidad amplía a tres meses el refuerzo sanitario en Ceuta ante la presión migratoria

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Ceuta, 25 Ago (EFE).- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha anunciado este martes que el Ministerio amplía tres meses desde finales de agosto el horizonte de planificación del refuerzo sanitario en Ceuta, ante la presión asistencial derivada de la llegada masiva de migrantes, y ha avanzado que se seguirá contratando personal mientras haya profesionales disponibles.

Padilla, que ha comparecido en el Helipuerto de Ceuta antes de regresar a la península tras dos jornadas de reuniones y visitas, ha cifrado en más de 90 los profesionales contratados como refuerzo en los distintos ámbitos asistenciales, frente a los más de 60 comunicados inicialmente por la ministra de Sanidad, Mónica García.

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El secretario de Estado ha explicado que la situación ha entrado en una fase "subaguda" después de superar la etapa "hiperaguda" de la crisis, por lo que el objetivo ya no será evaluar la situación únicamente hasta el 31 de agosto, sino mantener una planificación los próximos tres meses.

Entre las medidas que se estudian destaca la creación de un dispositivo sanitario previo a la entrada en Urgencias que permita atender determinadas patologías y evitar que casos que no requieren asistencia hospitalaria lleguen al servicio. Padilla ha señalado que muchos de los pacientes son jóvenes y sin patologías crónicas y que una parte importante de las atenciones está relacionada con heridas, traumatismos y curas.

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Según ha detallado, las visitas a las Urgencias del Hospital Universitario han aumentado desde el 1 de agosto hasta una media de unas 70 diarias, aunque ha insistido en que las cifras "no son de colapso". Para hacer frente a esta presión se ha incorporado al menos un facultativo por turno y se ha aumentado el número de enfermeras, mientras continúan las contrataciones.

Padilla ha señalado que el Ministerio ha habilitado nuevos procedimientos para incorporar médicos y ha recordado que también se han ofrecido guardias voluntarias a facultativos especialistas. En atención primaria, ha puesto como ejemplo la incorporación este lunes de dos médicas y dos enfermeras en el centro de salud de Otero.

En materia de salud pública, ha considerado prioritario mejorar las condiciones de higiene, saneamiento y salubridad de los espacios donde permanecen los migrantes. Aunque ha valorado los avances en el dispositivo del embolsamiento de Loma Margarita y otras ubicaciones, ha advertido de que todavía son "insuficientes".

Padilla ha asegurado que los casos de sarna han descendido y que el brote de infección gastrointestinal por E. coli enteroinvasivo está "controlado" y es ya "casi residual".

Además, dos técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se incorporan desde este martes a los trabajos de vigilancia junto a Ingesa y la Ciudad. También comenzará el plan de vacunación para población migrante y refugiada, centrado en triple vírica, difteria, tétanos, polio y varicela.

El secretario de Estado ha recalcado que no se ha detectado hasta ahora ningún caso de estas enfermedades inmunoprevenibles entre los migrantes llegados el 30 y 31 de julio y ha subrayado que la vacunación responde a una estrategia preventiva, no a la existencia de una emergencia sanitaria por estas enfermedades.

Padilla ha defendido finalmente la necesidad de coordinar a las organizaciones que prestan atención sanitaria en los dispositivos de alojamiento para preservar los distintos circuitos asistenciales y reducir la presión sobre los centros sanitarios de Ceuta. EFE

jmr/vg/jlp

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