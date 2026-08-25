Protección Civil desactiva la alerta por inundaciones en Cataluña

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Tarragona, 25 ago (EFE).- Protección Civil de la Generalitat ha desactivado este martes por la mañana la alerta del plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT) una vez finalizados los avisos de peligro por intensidad de lluvia del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y resueltas la mayoría de incidencias, según ha informado en un comunicado.

Según el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), las tormentas violentas de ayer por la tarde dejaron registros muy destacables, como 88,8 litros por metro cuadrado en Vinyols i els Arcs, 77,6 en Vila-seca o 77,4 en Tarragona. Además, las precipitaciones fueron a menudo acompañadas de fuerte viento y granizo de más de 5 centímetros.

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El teléfono de emergencias 112 ha recibido desde el inicio del episodio (lunes al mediodía) hasta esta madrugada un total de 866 llamadas, que han generado 559 incidentes.

La mayoría de los avisos fueron para comunicar inundaciones de bajos, caídas de árboles y ramas y desperfectos en inmuebles, entre otras incidencias.

En el marco del plan INUNCAT, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) recibió ayer 33 alertas, con 30 personas afectadas en Cataluña. El SEM atendió y trasladó a 4 personas que no revistieron gravedad.

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En cuanto a la red viaria, según informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), se mantiene cortado el acceso a PortAventura desde la A-7 en Vila-seca por inundaciones.

Por último, el servicio de Rodalies ya se encuentra normalizado en el sur de Cataluña, con la circulación restablecida en las líneas R14, R15, R16, R17, RT1 y RT2. EFE

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