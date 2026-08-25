Oscar Onley, mejor joven: "Era una etapa clave para los corredores de mi nivel"

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Andorra la Vella, 25 ago (EFE).- El británico Oscar Onley (Netcompany Ineos), mejor joven de La Vuelta 2026 después de la cuarta etapa con final en Andorra, celebró el hecho de haber estado con los mejores rivales de su nivel en la general y, sobre todo, vestir el maillot blanco de mejor joven.

"Al empezar la etapa, casi daba por hecho que perdería por completo la clasificación general después de haber estado enfermo anoche, así que me alegró poder seguir en la lucha en el grupo que iba detrás de Tadej (Pogacar). Ha sido un alivio. La verdad es que me encontraba bien. Me he sorprendido un poco a mí mismo", señaló Onley, nacido en Kelso hace 23 años.

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Onley, jefe de filas del Ineos, tenía marcada la etapa de Andorra como una de las claves de la Vuelta.

"Cuando revisé las etapas marqué ésta como un día clave para los corredores de la general de un nivel similar. Con el final en bajada y las subidas cortas, básicamente esperaba que se desarrollara tal y como ha sido, con un pequeño grupo llegando a la meta. De momento, todo va bien", afirmó.

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"El maillot blanco es un buen objetivo. Con las ambiciones que tengo, espero que este jersey sea una bonita recompensa. Jarno Widar es, obviamente, muy fuerte. Esa arrancada que ha tenido en el final… Las próximas etapas van a ser bastante complicadas, así que, sin duda, esto no ha terminado", concluyó. EFE