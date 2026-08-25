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La borrasca frente a Galicia se extenderá mañana y el jueves hacia el interior peninsular

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Madrid, 25 ago (EFE).- La borrasca situada frente a Galicia que pasará este martes al Golfo de Vizcaya facilitará que los chubascos, las tormentas y la inestabilidad se extiendan hacia puntos de la meseta norte durante el miércoles y que haya un descenso notable de las temperaturas en el interior peninsular en la jornada del jueves.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este martes la borrasca frente a Galicia pasará hoy al Golfo de Vizcaya, profundizando en el territorio y dejando cielos nubosos en el noroeste, Cantábrico y oeste del Sistema Central, con precipitaciones débiles o moderadas que pueden ser fuertes y acompañadas de tormentas de nivel amarillo en Asturias y nordeste de Galicia.

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En el ámbito mediterráneo se esperan temperaturas altas en Baleares, litoral de Valencia y comarcas del sureste peninsular, con cielos pocos nublados y estabilidad en el resto del territorio.

En Canarias los cielos estarán poco nubosos o despejados, sin apenas cambios de temperatura y con viento moderado.

El miércoles se extiende la inestabilidad

Para el miércoles, la borrasca enviará un frente frío que barrerá gran parte de la península y dejará chubascos y tormentas fuertes con granizo y acumulados significativos en la mitad occidental de Galicia, rachas muy fuertes de viento en puntos de la meseta norte y, por contraste, habrá temperaturas elevadas en el Ebro, Cantábrico oriental y Baleares.

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Los cielos estarán nubosos en gran parte de Galicia, donde se producirán acumulados de 15 mm en una hora, al igual que en el Cantábrico occidental, mitad occidental de la meseta norte, sierra de Gredos, Extremadura y norte de Huelva, donde también serán probables las lluvias.

El contraste térmico estará muy marcado entre el oeste y el este peninsular, con temperaturas elevadas en el litoral mediterráneo, Baleares y valle del Ebro con máximas que podrán alcanzar los 35 grados.

El viento soplará moderado en buena parte de la península, con algunos intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en puntos de la meseta norte y montañas del norte, mientras que en el arco mediterráneo y Baleares el viento será en general flojo o moderado, con algunos intervalos fuertes en el mar de Alborán.

En Canarias se esperan intervalos de nubes en la vertiente norte de las islas y cielos despejados en la sur, con posibles variaciones relevantes en las temperaturas y viento alisio moderado.

El jueves será un nuevo día de lluvias en la mitad norte, con chubascos y tormentas fuertes con acumulados significativos en el suroeste de Galicia y por la tarde en el Pirineo, y con un descenso notable de las temperaturas máximas (de al menos 6 grados) en puntos del interior peninsular.

Se espera un día inestable y que los frentes asociados a la borrasca recorran  la mitad noroeste peninsular, dejando cielos muy nubosos y precipitaciones localmente fuertes en el suroeste de Galicia que podrán extenderse a todo el suroeste peninsular y a los litorales del nordeste y Baleares.

Las temperaturas máximas bajarán de forma prácticamente generalizada, incluso de manera notable en zonas del interior peninsular, y en el litoral mediterráneo se mantendrán sin cambios o en ascenso, pudiendo superar un día más los 35 grados.

Se espera un predominio del viento moderado y con intervalos puntualmente fuertes en toda la Península, con alguna racha muy fuerte en zonas de montaña de la mitad norte.

En Canarias la cola de un frente se espera que oscurezca los cielos desde el norte y deje precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas, aunque no habrá variaciones de temperatura y se mantendrá un viento moderado.

En cuanto al riesgo de incendios, este martes el peligro será bajo en la mayor parte de la mitad oeste de la Península y en zonas del nordeste y muy alto en zonas del interior oriental, este de Cataluña y Baleares.

El miércoles se producirá un empeoramiento temporal de la situación en el centro y este, con peligro muy alto o extremo en buena parte de la franja central-oriental debido a las altas temperaturas y el viento. EFE

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