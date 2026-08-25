España y Polonia comprarán conjuntamente aviones de repostaje por 5.400 millones de euros

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Madrid, 25 ago (EFE).- España y Polonia comprarán de forma conjunta aviones de repostaje y de transporte militar MRTT (Multi Role Tanker Transport) por valor de 5.400 millones de euros, de acuerdo al acuerdo marco aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que tendrá una duración de siete años.

El Gobierno español ha autorizado este martes la celebración de este acuerdo marco, que incluye tanto la adquisición de estos aviones cisterna que se emplean para el repostaje en el aire como el apoyo logístico para ponerlos en servicio, según se indica en la referencia del Consejo de Ministros.

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En este acuerdo se emplea el instrumento 'Acción por la Seguridad de Europa' (SAFE), un programa de contratación pública conjunta europea, para incorporar una adenda que contempla que Polonia participe en esta adquisición de aeronaves, financiada a través de esta fórmula.

El pasado mes de junio el viceprimer ministro y ministro de Defensa polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz informó en una comparecencia de prensa junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la futura compra del avión A330 MRTT, cuya conversión y ensamblaje se realiza en las instalaciones de Airbus en Getafe (Madrid).

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Polonia explicó que había optado por adquirir estos aviones a través del instrumento financiero creado por la Unión Europea para impulsar la producción industrial de defensa y fomentar las adquisiciones conjuntas de armamento entre los Estados miembros.

El ministro polaco agradeció la actitud de Defensa y de la industria española, refiriéndose a la disposición de España a cederle su turno para recibir un avión MRTT dada la mayor necesidad de las Fuerzas Armadas polacas en disponer de estos aviones.

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El viceprimer ministro polaco no reveló el número de aviones que comprará su país, aunque fuentes del entorno polaco apuntaron en junio a la adquisición de cuatro de estas aeronaves, capaces de reabastecer en vuelo y transportar hasta 300 efectivos. EFE