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El paso pendiente de Real Madrid y Real Sociedad

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Redacción deportes, 25 ago (EFE).- Mientras el Barcelona, vigente campeón aguarda ya en la fase liga junto a ocho equipos, el Real Madrid y la Real Sociedad deben dar aún el paso en la última eliminatoria previa de la Liga de Campeones, enfrentados desde este miércoles al Ajax y al Chelsea, respectivamente, primero fuera y la semana que viene en casa, sin margen de error.

Es el único camino hacia la Liga de Campeones de verdad, a la competencia real en el máximo torneo continental y a la ronda de liga que enfrenta a los mejores del continente para posicionarse en las eliminatorias. Ahí aguarda no solo el Barça, sino también el Arsenal, campeón un año antes; el Olympique Lyon, reciente finalista; el Hacken, el Benfica, el Manchester City, el París FC, el Roma y el Bayern Múnich.

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Real Madrid y Real Sociedad deben ganarse todavía el sitio en esa fase. Sus rivales son de entidad. El conjunto donostiarra, tercero en la última Liga F, debutante en este torneo, se cruza con el Chelsea, que, sin ir más lejos, llegó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por el Arsenal e igualó a uno con el Barcelona en su duelo en Londres durante la fase liga de la competición. En 2024-25 fue semifinalista.

Todo eso habla de la dificultad de la eliminatoria para la Real Sociedad, primero en el estadio Cherry Red Récords de Londres, del AFC Wimbledon, y después en Zubieta, en San Sebastián.

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El equipo donostiarra no había ganado aún en esta pretemporada, hasta que se impuso el pasado 19 de agosto por 3-1 al Athletic Club, en su último partido de preparación.

“En Europa no hay equipos más débiles. Todo el mundo está mejorando y la competencia se está volviendo más difícil. Necesitamos prepararnos para el partido como si fuera el último de la Liga de Campeones. La realidad es que si perdemos los dos partidos o uno y no obtenemos el resultado que queremos, estaremos fuera de la Liga de Campeones. Hay que ganar”, advertía durante la preparación Sonia Bompastor, técnica del Chelsea.

Su equipo ha fichado a Giulia Dragoni desde el Barcelona o la goleadora Melvine Malard desde el Manchester United y ha ganado sus dos encuentros de pretemporada, por 0-7 al Auckland y por 3-0 a las estrellas de la liga australiana en su gira por Oceanía.

El Ajax, rival de Real Madrid, viene de los minitorneos previos. No ha perdido en este curso en competición oficial. En Europa ganó al Brondby (2-0) y al Rangers (2-1) para cruzarse ahora contra el conjunto blanco, mientras que en la liga neerlandesa ha vencido por 1-0 sus dos duelos hasta ahora para ocupar la tercera plaza de la clasificación.

El Real Madrid parte como favorito, más aún tras su inversión veraniega, con la llegada de la defensa Janou Levels, las centrocampistas Andreia Jacinto, Arianna Caruso y Elisa Sens y las delanteras Lineth Beerensteyn y Felicia Schröder, además del ascenso al primer equipo de Laila López, Noe, Silvia Cristóbal e Irune Dorado. Han salido Misa Rodríguez, al Arsenal; Caroline Weir, al Lyon; o Alba Redondo, al Juventus, entre otras en la plantilla madridista.

El equipo de Pau Quedada tiene la obligación de clasificarse para la primera fase de la Liga de Campeones. No hay términos medios en la eliminatoria que empezará este miércoles en De Toekmost, a las afueras de Amsterdam, y se decidirá en la vuelta en el estadio Alfredo Di Stefano de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Programa de los partidos de ida de la tercera ronda previa de este miércoles (+2 horas GMT):

18:00: Wolfsburgo (ALE)-Inter (ITA).

18:30: Sparta Praga (CZE)-Servette (SUI).

19:00: PSV (NED)-HB Koge (DIN).

19:00: Czarni (POL)-OH Leuven (BEL).

19:00: Eintracht Francfort (ALE)-París Saint-Germain (FRA).

19:30: Ajax (NED)-Real Madrid (ESP).

19:45: Chelsea (ING)-Real Sociedad (ESP).

20:45: St. Polten (AUT)-Juventus (ITA). EFE

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