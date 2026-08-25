El Gobierno nombra a los embajadores en Siria y Sudán

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Madrid, 25 ago (EFE).- El Gobierno ha designado este martes a Antonio González-Zavala Peña como embajador en Siria y a Daniel Losada Millar para dirigir la legación diplomática española de Sudán.

Según la referencia del Consejo de Ministros, González-Zavala ocupaba el cargo de enviado especial de España para Siria antes de ser nombrado embajador.

Detalla que su trayectoria ha estado "estrechamente vinculada" a las cuestiones de seguridad y a las políticas de cooperación para el desarrollo.

Fue embajador en misión especial para el Sahel y, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dirigió el Departamento de Cooperación con el mundo árabe y Asia.

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Asimismo, participó en diversos mecanismos internacionales de cooperación y reconstrucción, entre ellos el Grupo de Donantes a Senegal (G7/G50), los fondos fiduciarios para Libia e Irak y el Fondo para la Reconstrucción de Afganistán.

Por su parte, Losada Millar, que será embajador en Sudán, es también embajador de España en Eritrea.

Desde febrero de 2026 es el enviado especial de España para Sudán y ha sido cónsul general en Lagos, primer secretario en México, segunda jefatura en Bagdad y consejero en Kabul.

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En los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores ha desempeñado los puestos de director del Gabinete de la Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, además de haber ocupado el puesto de vocal asesor en la misma unidad y consejero técnico en el Gabinete del ministro.

Ha sido condecorado con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco y la Medalla OTAN por servicios en Afganistán. EFE

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