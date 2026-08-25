El Gobierno aprueba por decreto ley el registro de 'lobbies'

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Madrid, 25 ago (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley para crear un registro "estatal, público y obligatorio" de los grupos de interés, medida incluida en el proyecto de ley de 'lobbies' que envió hace más de año y medio al Congreso y que está bloqueado por falta de apoyos parlamentarios.

El decreto ley entrará previsiblemente en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deber ser convalidado en el plazo de un mes en el Congreso.

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Según ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el decreto, aprobado a propuesta de del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, crea un registro estatal de los grupos de interés, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y regula su relación con el personal de la administración pública susceptible de recibir influencia.

Detalla además quiénes tienen consideración de grupos de interés, qué es la actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla.

El pasado junio el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, llamó a todos los grupos parlamentarios a tramitar y aprobar la denominada 'ley de lobbies', un proyecto que reclama el sector para dar transparencia a su trabajo y evitar que una labor que consideran legítima sea confundida con la corrupción o el tráfico de influencias.

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El bloqueo del proyecto regresó a primera página con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, entre otros delitos. EFE

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