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El director de 'La bruja', Robert Eggers, recibirá el Premio Máquina del Tiempo de Sitges

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Barcelona, 25 ago (EFE).- El director norteamericano Robert Eggers, con obras como 'La bruja' ('The Witch'), 'El faro' ('The Lighthouse') y 'Nosferatu', recibirá el Premio Máquina del Tiempo, en reconocimiento a su trayectoria, en el próximo Festival de Cine de Sitges que se celebrará del 8 al 18 de octubre.

Los organizadores del certamen han recordado este martes que Eggers hizo su primera visita oficial a Sitges en 2015 cuando inauguró la 48º edición con su debut en el largometraje, 'La bruja'.

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Ahora recibirá el Premio Máquina del Tiempo en reconocimiento a "una trayectoria excepcional, que ha contribuido decisivamente a la renovación del cine fantástico y de terror contemporáneo".

Durante su estancia, el cineasta también presentará un clip de su próxima película, 'Werwulf', producida por Focus Features y Universal Pictures, que llegará a las salas españolas el día 8 de enero de 2027.

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El nuevo largometraje mantiene su sello característico en una historia de "terror folclórico ambientada en la Inglaterra del siglo XIV, donde una criatura misteriosa atemoriza a una comunidad rural.

Robert Eggers la ha coescrito con el autor y guionista islandés Sjón, con quien colaboró en 'El hombre del norte' ('The Northman') (2022), en cuyo reparto había actores habituales de su universo como Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp y Willem Dafoe. EFE

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