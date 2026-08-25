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El Casademont afronta la temporada del XXV aniversario "con la máxima ilusión y ambición"

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Zaragoza, 25 ago (EFE).- El trabajo para afrontar la temporada 2026-2027 ya ha comenzado para el Casademont Zaragoza, club que afronta una campaña "muy especial", pues cumplirá 25 años de recorrido, y que encara "con la máxima ilusión y ambición", como ha destacado este martes el secretario técnico de la entidad rojilla, Pedro Llompart.

En una rueda de prensa acompañado por los entrenadores de los primeros equipos masculino y femenino, Gonzalo García de Vitoria y Carlos Cantero, Llompart ha observado que, a pesar de que el verano ha sido difícil, condicionado por mercados en auge, el Casademont se ha mostrado "muy sólido y con mucha ambición" para atar "muchas de las primeras opciones" que manejaba.

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En lo que se refiere al conjunto masculino, ha observado que en la escuadra hay muchas caras nuevas en una plantilla compensada, equilibrada y con argumentos para que el aficionado pueda disfrutar.

En ese sentido, García de Vitoria ha reconocido el trabajo desarrollado por el club para traer a Zaragoza algunas de las primeras opciones que estaban en la lista, a la vez que ha destacado que ha habido jugadores que han elegido el Casademont "como primera o segunda opción".

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"Estoy seguro de que no hay ningún entrenador en la ACB que vaya a tener más ilusión y más motivación", ha recalcado el técnico del conjunto masculino, que se ha marcado como objetivos conectar con la afición, disfrutar del momento y ser capaz de desarrollar una carrera larga en el Príncipe Felipe.

En cuanto al equipo femenino, Llompart ha subrayado que el club ha conseguido mantener un bloque "muy importante" de jugadoras que ya militaron en el conjunto la temporada pasada, a la vez que ha incorporado nuevas profesionales, algunas "con talento contrastado" y otras "con una juventud y un futuro muy interesante".

Cantero, aunque ha preferido no fijar todavía objetivos concretos y esperar a conocer más a su nueva plantilla, sí que ha asegurado que "la ambición es máxima".

El técnico, que ha manifestado que tenía "muchas ganas de estar de vuelta", tras su ausencia desde finales de abril por el nacimiento de su hijo, ha destacado la importancia de mantener el bloque del año pasado y ha afirmado: "Creo que tenemos un equipo con nivel, con talento, con ganas de trabajar". EFE

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