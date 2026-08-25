Activan protocolos de bioseguridad contra peste porcina en zona del incendio de Collserola

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Barcelona, 25 ago (EFE).- Los Agentes Rurales han activado este martes protocolos de bioseguridad y de desinfección para vehículos y equipos de los servicios de emergencias en el entorno en el que esta tarde se ha originado el incendio en Collserola, al ser una zona de alto riesgo por la peste porcina africana (PPA).

Así lo han explicado en un comunicado en la red social X, después de que el humo del fuego, que afecta ya a una superficie de 25 hectáreas, haya obligado a confinar preventivamente los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana, en Barcelona.

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Los Bomberos de Barcelona y de la Generalitat ha desplegado un amplio dispositivo, con 16 dotaciones terrestres y seis medios aéreos, para intentar controlar este incendio, que se ha originado hacia las 15.30 horas en una zona de matorrales junto a la carretera Alta de les Roquetes, en el distrito de Nou Barris de Barcelona, y que avanza hacia Sant Cugat del Vallès y Cerdanyola del Vallès.

El jueves 20 de agosto, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación informó de que, por primera vez desde que se inició el brote de PPA el pasado noviembre, no se registró ningún nuevo caso positivo en la zona de alto riesgo durante la última semana.

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Sin embargo, el conseller Òscar Ordeig recordó que, para que Cataluña sea considerada libre de PPA, "hace falta que transcurra un año sin detectar positivos" y apuntó a este otoño como fecha para evaluar la flexibilización de las restricciones de acceso al medio natural en las zonas afectadas por la enfermedad. EFE