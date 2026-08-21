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Una herramienta del CSIC permite consultar la evolución de los terremotos en Granada

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Madrid, 21 ago (EFE).- El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado una plataforma digital de acceso abierto que permite monitorizar en tiempo real los movimientos sísmicos registrados desde el pasado 15 de agosto en la Vega de Granada.

La herramienta, que integra datos sobre las fallas activas de la región, permite visualizar la ubicación, profundidad y cronología de los terremotos en la dirección web https://opecam.csic.es/visor/terremotos-granada/index.html.

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El proyecto está gestionado por el Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) del CSIC que desde el pasado 15 de agosto proporciona asesoramiento científico-técnico a las autoridades encargadas de la gestión de la emergencia.

El visor del CSIC, cuya información procede de fuentes científicas oficiales como el Instituto Geográfico Nacional (IGN), permite consultar de forma interactiva la distribución de los terremotos y ver cómo evolucionan a lo largo del tiempo.

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Para ello, muestra los seísmos de manera gráfica sobre mapas geológicos y de satélite que permiten visualizar mejor cómo es el terreno en el que ocurren.

El visor también identifica la relación de los terremotos con las principales fallas activas de la zona, una información que procede de la base de datos QAFI, desarrollada por el IGME-CSIC, que recoge información de las principales fallas activas de la península ibérica.

Además, para ofrecer un contexto más amplio, la herramienta incluye información sobre los terremotos registrados entre 2015 y 2026 a partir del Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC).

Esta integración de datos permite a los equipos científicos caracterizar la actividad sísmica, analizar las secuencias de réplicas y aplicar modelos para evaluar si se pueden activar fallas próximas, ofreciendo información científica clave para la toma de decisiones de las autoridades frente a las emergencias.

La responsable de emergencias del CSIC, Inés Galindo, y el coordinador de riesgos geológicos, Juan Carlos García, han asumido la coordinación del GADE, que cuenta con personal investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC).

Desde el 15 de agosto, el equipo científico del GADE analiza los terremotos registrados, estudiando su distribución, profundidad y evolución temporal y su relación con las fallas activas para hacer un seguimiento de la actividad sísmica y analizar las réplicas que se registran tras los terremotos de mayor magnitud.

Para ello, el equipo utiliza modelos de análisis de la actividad sísmica que permiten estudiar la evolución de las réplicas y evaluar la posible activación de fallas próximas en las horas y días posteriores a los eventos principales y proporcionar información científica a los responsables de la emergencia.

Además, el GADE participa en las reuniones del Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, convocadas por la Junta de Andalucía, donde se analiza la evolución de la serie sísmica registrada en Granada, se valoran las incidencias y se coordina el seguimiento científico y operativo de la situación.

Los terremotos no se pueden predecir, pero conocer y aplicar las medidas de autoprotección puede contribuir a reducir sus consecuencias.

Por su parte, los ciudadanos pueden consultar las recomendaciones de actuación ante estos fenómenos en la Guía básica de protección ante terremotos de la Junta de Andalucía, recuerda la nota del CSIC.

La actuación del GADE se enmarca en el Protocolo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (PADE) del CSIC.

Este organismo actúa como punto de conexión entre la comunidad científica, las autoridades responsables de la gestión de las emergencias y la sociedad, facilitando la transferencia de información y conocimiento científico durante situaciones que requieren una respuesta especializada. EFE

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