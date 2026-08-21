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Todos los evacuados por el fuego de Riglos estarán hoy en casa al volver los de Santa Cruz

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Zaragoza, 21 ago (EFE).- El CECOPI ha autorizado la vuelta a casa a lo largo de este viernes de los habitantes de Santa Cruz de la Seros que a consecuencia del incendio declarado el pasado 10 de agosto en Las Peñas de Riglos (Huesca) permanecían desalojados, con lo que todas personas que fueron evacuadas estarán probablemente hoy en casa.

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha comparecido ante los medios tras la reunión de CECOPI de esta mañana para anunciar la vuelta de los 74 vecinos que aún quedaban desalojados, con lo que los 903 habitantes de los 19 núcleos que fueron desalojados ya podrán dormir en casa hoy.

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El número total de evacuados fue de 1.046 al afectar el fuego también a dos campins y un campamento temporal.

El incendio, ha indicado Clavero, podría quedar controlado a lo largo de este viernes o el sábado por la mañana. "Estamos muy cerca" ha dicho, aunque para darlo por extinguido aún se tardarán unos días, probablemente una semana, porque hay mucho perímetro quemado y dentro de él muchas zonas sin quemar que podrían reavivarse a lo durante los próximos días y aparecer algunos humeros y algunas llamas.

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El perímetro exterior del incendio abarca unas 18.000 hectáreas, pero como dentro hay zonas sin quemar, Clavero ha explicado que las que han ardido son entre 14.000 y 15.000, aunque es probable que el arbolado que no se ha quemado acabe muriendo por el calor colindante.

El director general también ha recordado la gravedad de un incendio en el que prácticamente el 95 por ciento de la superficie que ha ardido es masa forestal de alto valor ecológico, como la que rodea al monasterio de San Juan de la Peña, pero también todas las pardinas que se han quemado, que eran repoblaciones del siglo pasado y que ya eran árboles adultos.

Sobre el terreno se siguen haciendo labores de vigilancia y control para evitar cualquier reactivación de las llamas. Asimismo, se trabaja de forma intensa en garantizar los servicios básicos de electricidad, agua y telefonía en los municipios afectados por el incendio.

Por lo que respecta a las comunicaciones, la única carretera que permanece con restricciones es la A-1603, desde la población de Santa Cruz de la Serós hasta el cruce con la carretera de Botaya. La restricción será hasta el próximo 15 de septiembre. EFE

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