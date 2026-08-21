San Sebastián proyectará 'Cuelgamuros' y 'Rocío' dentro de 'Jóvenes, memoria y democracia'

Guardar

San Sebastián, 21 ago (EFE).- El 74 Festival de San Sebastián acogerá el estreno del documental de RTVE 'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible' y recuperará 'Rocío', censurado durante la Transición, dentro de la sección 'Jóvenes, cine, memoria y democracia', creada el pasado año junto al Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad.

Este órgano, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha renovado su acuerdo de colaboración con el certamen donostiarra, lo que permitirá que una quincena de películas de las diferentes secciones del festival se proyecten bajo el sello 'Jóvenes, cine, memoria y democracia'.

PUBLICIDAD

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'Fatherland', de Pavel Pawlikowski, que se verán en Perlak tras ganar ex aequo en Cannes en el premio a la mejor dirección, se incluirán en este apartado, al igual que 'Ruega por nosotras', de Daniel Monzón, que participa como proyección especial en la Sección Oficial, y de 'Fjord', de Christian Mungiu, ganadora de la Palma de Oro en el festival francés.

El acuerdo incluye el estreno absoluto de 'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible', que por primera vez narra el proceso de exhumación de las víctimas de la Guerra Civil reclamadas por sus familias y enterradas, por orden del franquismo y muchas contra su voluntad, en el bautizado durante la dictadura como Valle de los Caídos.

PUBLICIDAD

Este filme recoge el trabajo forense realizado a petición de las familias, con el acompañamiento de un comité científico asesor integrado por los especialistas que participan en esa labor, y "pone en valor los principios de verdad, justicia y reparación que orientan la política de memoria democrática", explica el Zinemaldia en una nota.

Por otra parte, se han organizado tres actividades en tono a 'Rocío', el documental de Fernando Ruiz Vergara sobre la romería de la Virgen del Rocío rodado entre 1976 y 1978 y estrenado en 1980, que recoge testimonios sobre la represión franquista en la comarca de Almonte (Huelva), que señalaban a José María Reales Carrasco como responsable de un centenar de asesinatos.

PUBLICIDAD

La película fue censurada judicialmente poco después de su estreno, lo que forzó el exilio de su director a Portugal y truncó buena parte de su carrera, recuerda el festival.

"Más de cuatro décadas después, su proyección completa en San Sebastián se suma al ejercicio de reparación cinematográfica que el Comisionado y el Festival ya iniciaron el año pasado con el homenaje a 'Canciones para después de una guerra', de Basilio Martín Patino, también censurada en su momento", destaca.

PUBLICIDAD

La proyección íntegra del documental se acompañará del podcast en vivo 'Cara A: Rocío', de la periodista Isabel Cadenas Cañón, galardonada con el Premio Ondas por este trabajo incluido en la serie 'De eso no se habla'.

También se podrá ver el documental 'Caja de resistencia', dirigido por Alejandro Alvarado y Concha Barquero, que parte de los proyectos que Fernando Ruiz Vergara dejó inacabados tras la censura judicial de 'Rocío'.

PUBLICIDAD

La colaboración incluye asimismo la proyección de 'El género de la democracia', documental dirigido por Cecilia Barriga y rodado en 2025 y 2026 a iniciativa conjunta del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad y el Instituto de la Juventud (Injuve), en el que más de 40 jóvenes de toda España reflexionan sobre el sistema político y social que les toca vivir, los anhelos de futuro colectivo y las promesas incumplidas. EFE