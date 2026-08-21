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Regresan a sus casas todos los vecinos evacuados por el incendio de Las Hurdes

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Pinofranqueado (Cáceres), 21 ago (EFE).- Todos los evacuados por el incendio de Las Hurdes, que ha obligado esta semana al desalojo de 11 alquerías de la comarca cacereña, pueden volver ya a sus casas dada la buena evolución del fuego esta noche y la previsión de poder darlo por estabilizado al final del día.

Así lo ha explicado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en su comparecencia tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex), celebrada en el Puesto de Mando Avanzado de Pinofranqueado (Cáceres).

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Un total de 240 efectivos trabajan hoy sobre el terreno, así como 21 medios aéreos, que se concentrarán en la zona norte del incendio y refrescarán también todo el perímetro, "con el objetivo al final del día de poder declarar el incendio estabilizado", ha declarado Guardiola. EFE.

epd/jd/nam

(Foto) (Vídeo)

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