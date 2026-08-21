Munir El Haddadi dice que el "ilusionante" proyecto del Albacete le convenció para fichar

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Albacete, 21 ago (EFE).-El delantero Munir El Haddadi, nuevo futbolista del Albacete, ha confesado en declaraciones a su nuevo club que le “convenció” el “ilusionante proyecto” del conjunto albaceteño para fichar por él.

Ha relatado que quedó primero con el director deportivo, José Verdú 'Toché', para tomarse "un café” y que, tras este primer contacto, el directivo blanco le contó “el día a día del club, cómo trabajan y lo que tiene alrededor”.

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Desde su punto de vista el Albacete se “merece estar siempre arriba” en la clasificación, explicando en estas primeras palabras que su objetivo es “ayudar al equipo", para que pueda "hacer grandes cosas”.

Munir se incorpora al conjunto manchego prometiendo dar “mucha ilusión, mucho trabajo y sacrificio”. “Sabemos que el sueño de la gente de aquí es estar en Primera división, aunque es complicado”, añádió.

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Por último, se ha dirigido a los seguidores albacetenses, dándoles las “gracias por los mensajes de apoyo”, diciendo estar convencido de que van a estar animando "todo el año” y que “juntos" conseguirán "el objetivo”. EFE

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