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Mourinho abre su segunda etapa ante un Espanyol lanzado

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Cornellà de Llobregat (Barcelona)/Madrid, 21 ago (EFE).- El portugués José Mourinho empieza su segunda etapa al frente del banquillo del Real Madrid este sábado. 13 años después de un tumultuoso adiós, 'Mou' vuelve a estar a los mandos y se estrena en el RCD Stadium ante un Espanyol que llega lanzado y con confianza tras su victoria en la primera jornada ante el Levante (3-0).

El Real Madrid ha incorporado a seis futbolistas y ha dado salida a otros seis. Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Carlos Espí y Yan Diomande son los fichajes para afrontar la temporada.

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Seis nombres nuevos tras las salidas de Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos, Franco Mastantuono, Fran García y Gonzalo García. Modificaciones en una plantilla cuyo último título es la Copa Intercontinental del 18 de diciembre de 2024. Tiempo sin trofeos que acabaron con Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa como entrenadores… hasta optar por Mourinho para retomar el vuelo.

Y el primer partido oficial será este sábado, tras el aplazamiento de su compromiso de la primera jornada. Condicionado por la vuelta escalonada de los futbolistas tras el Mundial, pero con una idea clara en su cabeza para su estreno. Los jugadores ya la saben.

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La principal duda en el once titular es si el dueño del lateral derecho será Trent Alexander-Arnold o Denzel Dumfries. En el lateral izquierdo Álvaro Carreras le gana de inicio la partida a Marc Cucurella al haber arrancado la pretemporada desde el primer día. La defensa la completará la pareja Huijsen-Konaté.

Por delante, sin Aurelien Tchouaméni, aún sin el ritmo necesario al incorporarse a la pretemporada con molestias, Fede Valverde, Bernardo Silva y Arda Güler manejarán el centro del campo.

Brahim Díaz ha ganado enteros para ser titular en el costado derecho, mientras que Vinícius y Kylian Mbappé serán titulares como grandes amenazas ofensivas. Un once que dejaría a Jude Bellingham, quien será figura clave para Mourinho y al que debe buscarle acomodo, esperando minutos desde el banquillo ya que fue el último en incorporarse a la dinámica de grupo tras el Mundial.

Primer partido de la segunda era de Mourinho ante un Espanyol contra el que no perdió en su primera etapa (cuatro victorias y dos empates) y que llega con confianza tras el 3-0 ante el Levante. La afición periquita disfrutó de un bloque sólido atrás y efectivo arriba en la primera jornada, pero el vestuario asume que la entidad del rival es claramente superior. No cometer errores, aprovechar las oportunidades y mantener la tensión competitiva son las consignas ante el estreno liguero del conjunto madrileño.

En cuanto a nombres propios, uno de los jugadores marcados en rojo en la alineación blanquiazul es el del delantero Roberto Fernández. El atacante se estrenó contra el Levante con un doblete que encarriló la victoria en la primera jornada. El futbolista ha arrancado el curso motivado y con puntería.

Por otra parte, el entrenador del Espanyol, Manolo González, no podrá contar con el central uruguayo Leandro Cabrera, sancionado. Tampoco estarán los delanteros Kike García y Javi Puado, lesionados. El técnico informará de la última hora de la plantilla en la rueda de prensa de esta tarde en el RCDE Stadium.

Los precedentes recientes entre ambos conjuntos, en el feudo blanquiazul, están equilibrados. En las últimas cinco visitas del conjunto blanco, el balance es de tres victorias para el Real Madrid y dos para el Espanyol. En la temporada 2025-2026, el triunfo fue para el cuadro visitante (0-2).

- Alineaciones probables:

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Unai Núñez, Roger Hinojo; Urko González, Javi Hernández, Edu Expósito; Calatrava, Dolan y Roberto Fernández.

Real Madrid: Courtois; Dumfries o Trent, Huijsen, Konaté, Carreras; Valverde, Bernardo Silva; Brahim, Arda Güler, Vinícius y Mbappé.

Árbitro: Pendiente de asignación.

Estadio: RCDE Stadium.

Hora: 21.30 horas CEST. EFE

dpb/gmh-omb/cmm

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