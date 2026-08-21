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Mongolia se desmarca de la AFC y respalda a Infantino para su reelección

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Redacción Deportes, 21 ago (EFE).- La Federación de Fútbol de Mongolia (MFF), miembro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ha confirmado su "pleno apoyo" al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para su reelección, en contraste con la postura crítica que mantiene su confederación asiática hacia el dirigente suizo.

La MFF difundió este viernes un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que expresó su "sincero agradecimiento" a la FIFA por su apoyo al desarrollo del fútbol en Mongolia y destacó la colaboración mantenida con el organismo internacional en proyectos de infraestructuras.

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En concreto, la federación mongola resaltó la construcción de un pabellón cubierto 'Air Dome', la renovación de campos, la instalación de nuevos terrenos de césped artificial y sistemas de iluminación en el Centro Nacional de Entrenamiento, instalaciones que considera "fundamentales" para el desarrollo de sus selecciones y del fútbol del país.

"Contamos con que la FIFA sea nuestro socio para continuar con estas iniciativas positivas", señaló la MFF, que también destacó la implicación de Infantino en el desarrollo del fútbol mongol.

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"En este sentido, la MFF confirma su pleno apoyo a Gianni Infantino para su reelección como presidente de la FIFA", afirmó la federación, que pidió además que cesen los intentos de algunas asociaciones europeas de influir en su posición.

Puede existir una determinada opinión en Europa sobre la gestión del deporte, añadió, pero "no es una opinión que se comparta en otras partes del mundo", donde, según la MFF, el apoyo y la dedicación de la FIFA son esenciales para mantener y desarrollar el fútbol.

La posición de Mongolia difiere con la de la AFC, de la que forma parte junto a otras 46 asociaciones, y cuyo presidente, el jeque bareiní Salman bin Ebrahim Al Khalifa, se sumó a UEFA y Concacaf en las críticas contra Infantino por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

La postura de la confederación asiática ha provocado además un enfrentamiento público con la Federación de Fútbol de Catar (QFA), uno de los principales apoyos a Infantino dentro de Asia. El presidente de la QFA, Hamad bin Jalifa Al Thani, cuestionó que la AFC pudiera hablar en nombre de sus miembros sin haberlos consultado, mientras Salman defendió su autoridad y responsabilidad para actuar en defensa de los intereses del fútbol asiático.

El contraste entre Mongolia y la dirección de la AFC se produce en plena crisis en torno a FFE, impulsado por Infantino para permitir la entrada de inversión privada en una parte de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA. La iniciativa contemplaba la venta de alrededor del 20 % de esos derechos por unos 4.200 millones de dólares y fue retirada por Infantino el 31 de julio tras las críticas recibidas.

En las últimas semanas, varias federaciones han retirado su apoyo a Infantino de cara a las elecciones presidenciales de marzo de 2027, mientras otras, entre ellas varias asociaciones de África, Sudamérica y Asia, han mantenido públicamente su respaldo.

Mongolia se suma ahora a ese segundo grupo y reivindica los efectos de la colaboración con la FIFA para el desarrollo de su fútbol. De hecho, Infantino recibió este año la Medalla de la Amistad de Mongolia, la máxima distinción del país para un ciudadano extranjero, durante un encuentro con dirigentes de la MFF en Zúrich.

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato. EFE

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