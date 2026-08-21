Lee Chang-dong, Radu Jude y mucho cine argentino en la sección Zabaltegi de San Sebastián

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San Sebastián, 21 ago (EFE).- Tizza Covi y Rainer Frimmel, Radu Jude, Lee Chang-dong, Federico Luis, Tsai Ming-Liang y Jane Schoenbrun son algunos de los directores que participarán con nuevas películas en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián, que contará con una importante presencia de cine argentino.

El bonaerense Benjamín Naishtat, que competirá por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián con 'Glaxo', estará también en Zabaltegi con 'Pedro en el país', que ha codirigido junto a María Alché y que inaugurará esta sección, conformada por trece largometrajes, siete cortos, un mediometraje y, por primera vez, una performance, de la mano de la cineasta y escritora, también argentina, Albertiba Carri.

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'Jaleos', de Isaki Lacuesta, clausurará este apartado, el más abierto del Zinemaldia, en el que también concursarán otras cuatro producciones españolas, que firman Oskar Alegria Sueskun, Meritxell Colell Aparicio, Bruno Dumont y el director malayo Tsai Ming-Liang, ya anunciadas hace unas semanas.

Varias de las propuestas que compiten por el premio Zabaltegi-Tabakalera en esta 74 edición del certamen donostiarra, dotado con 20.000 euros (6.000 para el director y 14.000 para la distribuidora de la película en España), han pasado por Cannes, Berlín, Rotterdam o Locarno, y otras se presentarán en septiembre en Venecia.

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Es el caso de 'A veces me entra tristeza, otras rebelión', que la argentina María Aparicio presentará en la Giornate degli Autori del festival italiano, y de 'El fantasma', que sus compatriotas David Lamelas e Ignacio Masllorens llevarán asimismo a esta sección de Venecia, ha informado el Zinemaldia en una nota.

Tras competir en Venecia y Toronto, el prestigioso realizador, guionista y novelista surcoerano Lee Chang-dong, autor de filmes como 'Burning' y 'Poesía', llegará a San Sebastián con 'Possible Love', en la que sigue a dos parejas cuyas formas de vida, aparentemente opuestas, acaban cruzándose y alterando el equilibrio de sus rutinarias existencias.

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Otro reconocido cineasta, el rumano Radu Jude acudirá al festival donostiarra con 'Plan contraplan', cortometraje que ha dirigido con Adrian Cioflanca, proyectado en la Berlinale y en Cinéma du Réel, entre otros certámenes, y que muestra el lado cómico de la historia contraponiendo las fotografías tomadas por el periodista Edward Serotta en su visita a la Rumanía comunista a las que le sacó a él la policía secreta mientras las hacía.

La italiana Tizza Covi y el austríaco Rainer Frimmel vuelven a formar equipo y apostar por intérpretes no profesionales y escenarios naturales para narrar la frágil vida de un músico de blues 'El hombre más solitario de la ciudad'.

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Por su parte, Jane Schoenbrun (Nueva York, 1987) presentará 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma', seleccionada en Un Certain Regard del Festival de Cannes y ganadora de la Queer Palm.

Zabaltegi contará también con el título que ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en Venecia, 'Para los contrincantes', del argentino Federico Luis, sobre un joven mexicano que sueña con convertirse en campeón de boxeo, y el que se alzó con el Oso de Oro de la Berlinale en esta categoría, 'Someday a Child', de la libanesa Marie-Rose Osta, acerca de un niño que se ve obligado a ocultar unos poderes extraordinarios.

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Entre los cortos de esta edición, figuran, además, 'Whispers of a Burning Scent', del somalí-austríaco Mo Harawe; 'Actress', de los hermanos indios Tanmay y Tanvi Chowdhary; 'As a Cure', de la china Dorothea Sing Zhang; y 'Gluey Feathers', de la alemana Salka Tiziana.

El suizo Tobias Nolle y el francés Loran Bonnardot acudirán con la docuficción 'Tristan Forever', y la directora sueca Angelica Ruffier con la autoficción 'La belle année', su debut en el largomentraje, mientras que la realizadora búlgara Bojina Panayotova participará en Zabaltegi con 'With Love and Rage', el único mediometraje de la sección. EFE

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