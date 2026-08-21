La tarifa de la luz en España para este sábado

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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Este es el precio de la luz es el país para este sábado 22 de agosto, así como las tarifas más altas y más bajas del día.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 22 de agosto

Tarifa media: 94.57 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 172.59 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: -0.01 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este sábado 22 de agosto, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 169.11 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 161.58 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 160.39 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 156.89 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 154.88 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 159.24 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 168.65 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 170.17 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 131.25 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 64.35 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.28 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.4 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 12.47 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 94.8 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 168.97 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 172.59 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 166.03 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 155.6 euros por megavatio hora.