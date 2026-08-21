Las 6 etapas claves de la Vuelta 2026

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Mónaco, 21 ago (EFE).- La 81ª edición de la Vuelta tendrá un marcado perfil internacional con el comienzo el próximo sábado en Mónaco con un contrarreloj individual y el paso por Francia y Andorra, antes de acceder a España y concluir en Granada el 13 de septiembre.

Como es habitual, la Vuelta se caracteriza por el protagonismo de la montaña, en esta edición con 51 puertos, 1 de categoría especial, 16 de primera, 15 de segunda, 19 de tercera. Habrá un total de 59.000 metros de desnivel positivo en las 21 etapas que completan 3.299 km. En el recorrido 2 contrarrelojes individuales que completan 41,5 km, siete etapas de montaña, cuatro de media montaña y ocho etapas llanas u onduladas.

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La organización se muestra fiel a la idea de mantener la emoción y el espectáculo hasta el último km. Este año se recupera la meta en alto de Valdelinares, inédita desde 2024, y Calar Alto, que no se visita desde 2016. Habrá 2 nuevos retos: un tramo de tierra de 3 km en la sexta jornada en El Bartolo, cerca de Castellón, y el Collado del Alguacil, final en alto de la penúltima etapa, con algo más de ocho kilómetros y rampas de hasta el 20 %.

Los contrarrelojistas tendrán un buen momento para lucirse en los 32,5 km de terreno bastante llano entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, además de los 9 km en Mónaco el primer día. Y los esprinters tendrán 5-6 oportunidades para buscar la gloria por velocidad.

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Aunque la tercera etapa ya finaliza en alto, con la meta en Font Romeu, la primera cita clave con la montaña llegará un día después en Andorra, donde los favoritos ya se verán las caras en un recorrido corto, 104 km, pero explosivo, con 4 puertos encadenados y un total de 2.953 metros de desnivel.

El pelotòn afrontará 3 puertos de primera: Envalira (23,3 km al 5,1 por ciento de desnivel medio), la Collada de Beixalis (6,5 km al 8,5) y el Coll D'Ordino (9,9 km al 7). Poco antes de meta, el Alto de la Comella, un tercera de 3,9 km al 5,9. Un día para ir tomando sitio en la general. Un mal día puede eliminar a algún candidato.

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La jornada por la provincia de Castellón puede aportar alguna de las grandes sorpresas de esta 81 edición. El principal aliciente será el tramo de tierra en el último ascenso en el Bartolo (1a), con tres km de subida antes del descenso hasta Castellón.

La etapa es sinuosa y acumula 3.000 metros de desnivel, e incluye el ascenso a La Serratella (2a, 14 km al 3,8), Coll de La Bandereta (3a, 4,6 km al 6,7) y Desierto de las Palmas (2ª, 7,6 km al 4,9) antes del citado puerto con el "sterrato" a 15,7 km de la meta de Castellón.

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De los 7 finales en alto de la Vuelta 2026 la cima de Aitana será la que marque las primeras diferencias entre los favoritos. Desde Sella, y después de superados 5 puertos, la escalada a Aitana será de 22 km de ascensión, 1.264 metros de desnivel, pendiente media del 5,8 por ciento y máximas del 11%.

Antes de Aitana habrá que superar el Puerto de Tárbena (2a, 7,2 km al 5,4), El Miserat (1a, 5,2 km al 10), el Puerto de Tollos (3a, 4,1 km al 5,8), Tudons (2a, 7 km al 5,3) y Benifallim (2a, 4,8 km al 5,8). Los caso 5.000 metros de desnivel total serán la primera gran prueba de fuego de la ronda.

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Ya dentro de la segunda semana de carrera la jornada de montaña almeriense con el encadenado final de Velefique (1a, 13,1 km al 7,2 con tramos del 15) y Calar Alto, con la meta a 2.100 metros de altitud después de una subida de 16,9 km al 5,6 de media con máximas del 18.

Como aperitivos de la jornada los altos del Cabecico (3a), Cóbdar (3a) y el Collado García (2a), idóneos para los que se animen a una fuga. Otra cita importante para los hombres de la general.

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Segunda contrarreloj de la carrera. Desde la costa gaditana hasta Jerez los especialista tendrán una buena opción para lucirse en un recorrido rápido donde el viento podría jugar un papel importante. Se marcarán algunas diferencias entre los favoritos.

La Vuelta tendrá emoción hasta el final y hasta la penúltima jornada podrían contarse sorpresas. Una jornada larga con puertos encadenados que contarán con el estreno de un alto que puede incorporarse a los lugares míticos de la ronda, el Collado del Alguacil, final de etapa de categoría especial, de 8,3 km al 9,8 por ciento y rampas propias del Angliru, del 22.

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Antes del puerto inédito, dos pasos por El Purche (1, 8,2 km al 8,2 y rampas del 18), y uno por El Duque (1a, 7,4 km al 8,3 con máximas del 20). EFE