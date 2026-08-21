Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Larcamón no cierra la puerta a más movimientos del Sporting en el mercado

Guardar

Gijón, 21 ago (EFE).- El entrenador del Sporting, el argentino Nicolás Larcamón, no descartó este viernes que el club pueda incorporar algún efectivo más antes del cierre del mercado, al señalar que la entidad se encuentra "muy cerca de cerrar todo" pero que siempre existe margen para que "algo pueda llegar a cambiar" mientras "la ventana permanezca abierta".

El técnico compareció en Mareo en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (19:00 horas, El Molinón) ante el Burgos, correspondiente a la segunda jornada de Liga.

PUBLICIDAD

"Hasta última hora siempre hay oportunidad y movimiento", advirtió Larcamón, quien pidió prudencia a la hora de dar por completada la planificación, aunque remarcó que en la actualidad no se puede "sentenciar que todo está cerrado" en este tipo de mercados.

El preparador rojiblanco se detuvo también en la figura de Andrés Cuenca, reciente incorporación para la defensa, de quien destacó su "buena disposición" desde su llegada al club.

PUBLICIDAD

"Llegó muy entusiasmado y contento de volver al club, lo cual es algo importantísimo", subrayó el técnico sobre el futbolista andaluz, al tiempo que explicó que el central "se ajusta bien a las exigencias del equipo" tras una pretemporada en el Como que le beneficia en su modelo juego.

Larcamón consideró además que Cuenca aporta el "salto de nivel" que el club buscaba en esa demarcación y confía en que pueda ser un refuerzo relevante para la plantilla, en una posición donde convivirá con Diego Sánchez, jugador de la casa al que definió como "competitivo".

Sobre el Burgos, próximo rival rojiblanco, el técnico avanzó que el conjunto burgalés presenta "un perfil distinto" al mostrado por el Sabadell, rival en la primera jornada de competición.

"Son equipos diferentes, con estructuras y perfiles distintos", resumió, en referencia a los ajustes que su equipo deberá afrontar ante un rival con otras intenciones y otro sistema de juego.

Consultado acerca del ambiente de crispación vivido el lunes en el debut del equipo tras empatar ante el Sabadell, Larcamón reconoció que el Sporting "es uno de los clubes más pasionales de España", y relacionó esa intensidad de la grada con la frustración acumulada por la afición tras "10 años sin jugar en Primera".

El argentino mostró empatía con el sentido del aficionado y la necesidad de la grada de "ver resultados inmediatos" para demostrar ser un equipo que ambiciona el ascenso. Igualmente, defendió que ni el cuerpo técnico ni la plantilla deben interpretar esa exigencia "en clave personal", al considerar que se trata de una expectativa lógica en un club con la historia del Sporting.

La plantilla rojiblanca continuó preparando el encuentro ante el Burgos con un nuevo entrenamiento en Mareo, el penúltimo de la semana, en el que tan solo causaron baja Andrés Ferrari y Hugo Guillamón, lesionado en su debut. Ambos serán ausencias seguras en la próxima convocatoria. EFE

dsl/lj/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Pellejero, barista: “Si estás en una cafetería y ves uno de estos errores, es mejor que te vayas a otro lado”

Un experto explica las señales que cualquier cliente puede detectar detrás de la barra antes de pedir un espresso

José Pellejero, barista: “Si estás en una cafetería y ves uno de estos errores, es mejor que te vayas a otro lado”

Resultados ganadores del Super Once del 21 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 21 agosto

La agencia meteorológica del Gobierno británico advierte de que El Niño es “un evento sin precedentes” que podría ser el mayor “en 1.000 años”, aunque España se librará de lo peor

La AEMET prevé un otoño más cálido y con mayor probabilidad de lluvias en España, aunque los expertos advierten de que la señal del Pacífico llega muy debilitada a la Península y el Atlántico seguirá condicionando el tiempo de forma más inmediata que El Niño

La agencia meteorológica del Gobierno británico advierte de que El Niño es “un evento sin precedentes” que podría ser el mayor “en 1.000 años”, aunque España se librará de lo peor

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 21 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 21 agosto

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

El hombre afirmaba que una lesión en el codo le impedía trabajar, pero los informes médicos opinaron lo contrario

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Militares en Ceuta exigen una compensación económica equiparable a la de la Policía Nacional por las “extenuantes jornadas sin descanso”

ECONOMÍA

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

DEPORTES

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

Primera rueda de prensa de Mourinho como entrenador del Real Madrid: “Hay que ir a por todas, cada punto que ganemos estaremos más cerca de Cibeles”

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata