LaLiga indica al Mallorca que el partido en Granada se mantiene

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Palma, 21 ago (EFE). El RCD Mallorca ha comunicado que la información procedente de LaLiga es que el partido previsto para el próximo lunes de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, a las 21 horas en Granada, se disputará.

"Ante las dudas y confusiones que se están generando en torno al partido del lunes, la información que tenemos de LaLiga es que el partido se mantiene tal y como estaba previsto el lunes en Granada", explica el club en una nota a los medios de comunicación.

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Técnicos de LaLiga evaluaron el jueves el estado del estadio Nuevo Los Cármenes, al igual que hicieron el miércoles tanto personal del Ayuntamiento de Granada como del Granada CF, tras los terremotos que en los últimos días están afectando a la ciudad y su área metropolitana.EFE

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