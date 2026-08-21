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Junqueras critica la batalla partidista en torno a la crisis de Ceuta: "Lo más urgente es que el drama se pare"

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El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado la batalla partidista que considera que se está produciendo por la crisis migratoria de Ceuta: "Lo más urgente es que el drama se pare", ha subrayado.

Así se ha pronunciado en declaraciones este viernes tras realizar una clase magistral sobre la Guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia).

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"El hecho de que muera gente y que eso parezca irrelevante y que haya partidos políticos que prefieren tirarse los platos a la cabeza en lugar de hablar de la catástrofe humana que representa la muerte de docenas y docenas de personas o el abandono de centenares de menores", ha afirmado Junqueras.

Ha asegurado que, al mismo tiempo, los gobiernos tienen la obligación de velar por sus fronteras, de velar por el control de paso, y ha instado al Gobierno español a "hacer su trabajo" en este sentido.

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Preguntado por si Cataluña está preparada para tener 10 millones de habitantes, el dirigente republicano ha respondido que actualmente "es evidente que no se dan las circunstancias adecuadas para que Cataluña tenga muchos más habitantes de los que ya tiene, teniendo en cuenta las muchas limitaciones a las que se enfrenta el país y la sociedad".

Junqueras también se ha vuelto a mostrar favorable a que Cataluña asuma las competencias de inmigración: "Por eso somos independentistas, cuantas más competencias mejor".

DESCARTA PACTOS CON ALIANÇA CATALANA

Al ser preguntado por si considera, como otros líderes independentistas, que con Aliança Catalana (AC) no se puede hacer la independencia, el republicano ha respondido que "no se puede hacer nada bueno ni serio con cualquier grupo político o social o de cualquier tipo que predica el odio contra su propio país y contra su propia sociedad".

Para Junqueras, "el odio es incompatible, sobre todo el odio dirigido a tu propio país y tu propia sociedad, con la construcción de un futuro compartido".

Además, ha confirmado su asistencia a la manifestación unitaria independentista de la Diada del 11 de septiembre en Barcelona: "Iremos a todas partes", y ha recordado que el año pasado la lluvia le impidió acudir.

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