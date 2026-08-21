Juan Núñez: "Estoy feliz, sano y con ganas de aportar mi granito de arena"

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Sant Joan Despí (Barcelona), 21 ago (EFE).- El base del Barça Juan Núñez, uno de los cuatro supervivientes de la plantilla de la pasada temporada, asegurado este viernes afrontar la nueva pretemporada "feliz, sano y con ganas de aportar" su granito de arena.

Núñez, que iniciará su tercera campaña como azulgrana, ha hablado de sus sensaciones para el nuevo curso en declaraciones a los medios del club.

"Es una temporada que afronto con mucha ilusión, tanto a nivel individual como grupal", afirmó el madrileño, que por fin ha visto la luz al final del túnel tras dos últimas temporadas lastrado por las lesiones en su rodilla derecha.

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Con nueve jugadores nuevos además de un nuevo técnico, Aleksander Sekulic, Núñez es consciente de que habrá que "hacer un esfuerzo" para conocerse todos lo antes posible: "Aunque no tenemos mucho tiempo, tendremos que adaptarnos al entrenador y a los nuevos jugadores y hacer un buen equipo".

Respecto a la llegada de Sekulic, Núñez dijo tener "muchas ganas" de conocerlo y de ver "el estilo que quiere implantar", que cree que es "un tipo de juego rápido" que se ajusta bastante a su forma de entender el juego.

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El madrileño pudo saludar este viernes a uno de los nuevos fichajes, el pívot Josh Nebo, que acudió a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a las pruebas médicas pertinentes, antes del inicio de la pretemporada, prevista para el lunes 24 de agosto.

Allí, Nebo tuvo el primer contacto con algunos miembros del cuerpo técnico y ha podido saludar, además de a Juan Núñez, a Darío Brizuela, Joel Parra y Agustín Ubal, quienes serán sus nuevos compañeros, y a los jóvenes Mohamed Dabone y Abdo Kone, presentes en las sesiones de entrenamiento voluntarias en las instalaciones de Sant Joan Despí.

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El próximo lunes será el primer día de pretemporada, con la presencia de los recién llegados Tyrese Martin, Justin Robinson y Stanley Umude. Un inicio, eso sí, marcado por algunas ausencias por la ventana de clasificación de las selecciones europeas para el Mundial de Catar 2027 y el Eurobasket 2029.

Así pues, Darío Brizuela y Joel Parra se irán a la concentración con la selección española, Olivier Nkamhoua con Finlandia, Olek Balcerowski con Polonia, Tosan Evboumwan con Gran Bretaña y Umoja Gibson con Bulgaria tras recibir recientemente la nacionalidad.

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Kevin Punter, con permiso del club, se incorporará unos días más tarde del lunes 24. Mientras que el técnico, Aleksander Sekulic, que también dirige a la selección eslovena, estará en contacto permanente con los entrenadores asistentes que serán los encargados de dirigir los primeros entrenamientos.

Una pretemporada que, como viene siendo habitual, contará con la tradicional visita a Andorra, para pasar los primeros días de preparación de la Liga Catalana y la Supercopa, ya con el grupo al completo.

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Los azulgranas se instalarán en el Comú de Encamp desde el miércoles 2 de septiembre por la tarde hasta el domingo 6, momento en que se pondrá punto y final a la estancia con el primer partido amistoso que se disputará ante el Morabanc Andorra en el Complex Esportiu de Encamp. EFE