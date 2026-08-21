Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Juan Núñez: "Estoy feliz, sano y con ganas de aportar mi granito de arena"

Guardar

Sant Joan Despí (Barcelona), 21 ago (EFE).- El base del Barça Juan Núñez, uno de los cuatro supervivientes de la plantilla de la pasada temporada, asegurado este viernes afrontar la nueva pretemporada "feliz, sano y con ganas de aportar" su granito de arena.

Núñez, que iniciará su tercera campaña como azulgrana, ha hablado de sus sensaciones para el nuevo curso en declaraciones a los medios del club.

"Es una temporada que afronto con mucha ilusión, tanto a nivel individual como grupal", afirmó el madrileño, que por fin ha visto la luz al final del túnel tras dos últimas temporadas lastrado por las lesiones en su rodilla derecha.

PUBLICIDAD

Con nueve jugadores nuevos además de un nuevo técnico, Aleksander Sekulic, Núñez es consciente de que habrá que "hacer un esfuerzo" para conocerse todos lo antes posible: "Aunque no tenemos mucho tiempo, tendremos que adaptarnos al entrenador y a los nuevos jugadores y hacer un buen equipo".

Respecto a la llegada de Sekulic, Núñez dijo tener "muchas ganas" de conocerlo y de ver "el estilo que quiere implantar", que cree que es "un tipo de juego rápido" que se ajusta bastante a su forma de entender el juego.

PUBLICIDAD

El madrileño pudo saludar este viernes a uno de los nuevos fichajes, el pívot Josh Nebo, que acudió a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a las pruebas médicas pertinentes, antes del inicio de la pretemporada, prevista para el lunes 24 de agosto.

Allí, Nebo tuvo el primer contacto con algunos miembros del cuerpo técnico y ha podido saludar, además de a Juan Núñez, a Darío Brizuela, Joel Parra y Agustín Ubal, quienes serán sus nuevos compañeros, y a los jóvenes Mohamed Dabone y Abdo Kone, presentes en las sesiones de entrenamiento voluntarias en las instalaciones de Sant Joan Despí.

El próximo lunes será el primer día de pretemporada, con la presencia de los recién llegados Tyrese Martin, Justin Robinson y Stanley Umude. Un inicio, eso sí, marcado por algunas ausencias por la ventana de clasificación de las selecciones europeas para el Mundial de Catar 2027 y el Eurobasket 2029.

Así pues, Darío Brizuela y Joel Parra se irán a la concentración con la selección española, Olivier Nkamhoua con Finlandia, Olek Balcerowski con Polonia, Tosan Evboumwan con Gran Bretaña y Umoja Gibson con Bulgaria tras recibir recientemente la nacionalidad.

Kevin Punter, con permiso del club, se incorporará unos días más tarde del lunes 24. Mientras que el técnico, Aleksander Sekulic, que también dirige a la selección eslovena, estará en contacto permanente con los entrenadores asistentes que serán los encargados de dirigir los primeros entrenamientos.

Una pretemporada que, como viene siendo habitual, contará con la tradicional visita a Andorra, para pasar los primeros días de preparación de la Liga Catalana y la Supercopa, ya con el grupo al completo.

Los azulgranas se instalarán en el Comú de Encamp desde el miércoles 2 de septiembre por la tarde hasta el domingo 6, momento en que se pondrá punto y final a la estancia con el primer partido amistoso que se disputará ante el Morabanc Andorra en el Complex Esportiu de Encamp. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Pellejero, barista: “Si estás en una cafetería y ves uno de estos errores, es mejor que te vayas a otro lado”

Un experto explica las señales que cualquier cliente puede detectar detrás de la barra antes de pedir un espresso

José Pellejero, barista: “Si estás en una cafetería y ves uno de estos errores, es mejor que te vayas a otro lado”

Resultados ganadores del Super Once del 21 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 21 agosto

La agencia meteorológica del Gobierno británico advierte de que El Niño es “un evento sin precedentes” que podría ser el mayor “en 1.000 años”, aunque España se librará de lo peor

La AEMET prevé un otoño más cálido y con mayor probabilidad de lluvias en España, aunque los expertos advierten de que la señal del Pacífico llega muy debilitada a la Península y el Atlántico seguirá condicionando el tiempo de forma más inmediata que El Niño

La agencia meteorológica del Gobierno británico advierte de que El Niño es “un evento sin precedentes” que podría ser el mayor “en 1.000 años”, aunque España se librará de lo peor

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 21 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 21 agosto

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

El hombre afirmaba que una lesión en el codo le impedía trabajar, pero los informes médicos opinaron lo contrario

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Militares en Ceuta exigen una compensación económica equiparable a la de la Policía Nacional por las “extenuantes jornadas sin descanso”

ECONOMÍA

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

DEPORTES

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

Primera rueda de prensa de Mourinho como entrenador del Real Madrid: “Hay que ir a por todas, cada punto que ganemos estaremos más cerca de Cibeles”

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata