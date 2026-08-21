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José Alberto: Como pensemos que vamos a Getafe a una pelea grecorromana, nos equivamos

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Santander, 21 ago (EFE).- El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, ha advertido de que se equivocan quienes piensen que la visita al Getafe de este domingo será "una pelea grecorromana”, porque el conjunto madrileño "también juega al fútbol” y cuenta con “grandes jugadores”.

“Como pensemos que vamos a Getafe a una pelea grecorromana, nos equivocamos. Vamos a jugar al fútbol, vamos a intentar competir de la mejor manera posible para intentar superar al rival que tenemos enfrente”, ha manifestado José Alberto en la rueda de prensa previa al encuentro, que se disputa este domingo ante el conjunto madrileño.

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Además, ha destacado la continuidad del proyecto del Getafe y de su entrenador, José Bordalás, y ha señalado que es un equipo que “sabe a lo que juega y, a lo que juega, lo hace realmente bien”.

“Es un equipo ultracompetitivo y, en mi caso, me encanta lo que hace”, ha añadido.

Sobre el hecho de que el Getafe haya disputado competición europea entre semana frente al Partizán de Belgrado, el entrenador racinguista ha restado importancia al posible desgaste físico y ha considerado que puede tener mayor peso el aspecto anímico.

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“Para mí, el tema mental es mucho más importante que el físico”, ha asegurado José Alberto, quien considera que el triunfo conseguido por el conjunto madrileño con un jugador menos puede suponer “una inyección de moral”.

Sobre Giorgi Guliashvili, que ya entrena con el resto de sus compañeros, el técnico asturiano ha señalado que el jugador ha acortado plazos de recuperación “de manera estratosférica”, pero que no van a correr ningún riesgo con el atacante georgiano.

“Lo normal es que para el siguiente partido contra el Elche pueda estar”, ha aclarado.

José Alberto también se ha referido a la llegada de Iván Martín, un futbolista al que ya dirigió en el Mirandés y del que ha destacado su capacidad para entender el juego y su polivalencia.

El entrenador se ha mostrado “muy contento” con su incorporación, aunque ha advertido de que necesitará tiempo para conocer “una idea de juego completamente diferente” a la que ambos compartieron durante su etapa en Miranda de Ebro.

“En cuanto al nivel del jugador, creo que está fuera de toda duda”, ha añadido el técnico, que también ha recordado la experiencia del nuevo fichaje en Primera División y en la Champions League con el Girona.

Al ser preguntado por la suplencia de Juan Carlos Arana frente al Villarreal, José Alberto ha asegurado que "no tiene ningún problema” con el delantero y que tratará de ayudarle a mejorar mientras forme parte de la plantilla.

“Aquí tiene que estar quien quiere estar. Yo creo que Arana quiere estar y nosotros queremos sacarle el mejor nivel posible”, ha señalado el técnico, que ha pedido rendimiento, continuidad y regularidad a sus futbolistas.

Sobre el interés generado en torno a Sergio Martínez después de su actuación ante el Villarreal, su entrenador ha asegurado que el jugador está “bien y centrado”.

José Alberto ha señalado que la plantilla debe mantenerse al margen de los rumores y centrarse en el rendimiento diario porque, a su juicio, en Primera División “un buen partido puede despertar el interés por un futbolista en cualquier momento”. EFE

aas/mg/og

(foto) (vídeo)

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